В стране не хватает ортодонтов – очереди на прием растягиваются на пять лет

„Без договора у ортодонтов больше свободы в планировании своего времени и для них более выгодно оказывать платные стоматологические услуги“, – добавляет Купченкова.

Она объясняет, что ортодонты принимают решение не присоединяться к договору Кассы здоровья, т. к. без него они могут сами выбирать методы лечения пациентов и принимать пациентов с подходящими диагнозами. Лечение пациентов в соответствии с условиями договоров Кассы здоровья более сложное, у них должны быть более сложные для лечения диагнозы. Таким образом, ортодонты менее мотивированы.

Сейчас в Эстонии 71 ортодонт и 9 резидентов, т. е. стоматологов, еще обучающихся на ортодонтов, которые также могут вести прием.

„Лечением детей в той или иной степени занимаются все ортодонты, некоторые из них оказывают только платные услуги. Сейчас в Эстонии 71 ортодонт и 9 резидентов, т. е. стоматологов, еще обучающихся на ортодонтов, которые также могут вести прием. Кроме этого, примерно у 8 ортодонтов нет договоров с Кассой здоровья“, – говорит пресс-секретарь Кассы здоровья Маргарита Купченкова .

В Эстонии ортодонтов обучают в Тартуском университете (ТУ). Учеба длится три года. Но ежегодно из ТУ выпускаются всего 1–2 специалиста. Градации ортодонотов для детей и взрослых не делается.

Так или иначе, для получения диагноза сначала нужно отвести ребенка на прием к ортодонту. Но специалистов, готовых быстро принять маленького пациента, днем с огнем не сыщешь. Во-первых, потому что врачей очень мало. Во-вторых, потому что очереди к ним растягиваются на годы. Многие ортодонты не берут новых пациентов, в лучшем случае записывают в лист ожидания.

В случае очень серьезных проблем с положением челюстей и нарушений прикуса лечение ребенка до 19 лет оплачивает Касса здоровья (ранее Больничная касса . – Прим. ред.). При первом визите ортодонт говорит, является ли проблема ребенка страховым случаем. В основном, однако, нарушения прикуса у детей не слишком серьезны, и тогда оплачивать лечение должна семья.

Посетить ортодонта важно для выявления у малыша любых первичных нарушений прикуса, неправильного положения челюстей и для оценки необходимости раннего лечения. Раннее ортодонтическое лечение может проводиться в возрасте, когда у ребенка есть как молочные, так и постоянные зубы – обычно это 6–10 лет.

Она отмечает, что очереди к ортодонтам постоянно меняются, но сохраняются в среднем в течение 2 лет. Время ожидания приема короче в Тарту, Выру и Вильянди, поскольку в столице сосредоточен больший спрос на услугу со стороны взрослых и детей.

В качестве причин плохой доступности ортодонтов в Кассе здоровья называют: повышение осведомленности пациентов; необходимость провести всем пациентам обследования для постановки диагноза; если пациент неудовлетворен диагнозом, он идет к другому ортодонту или записывается сразу к нескольким.

Время ожидания приема короче в Тарту, Выру и Вильянди.

„Важно отметить, что большинство молодых ортодонтов – это женщины, которые хотят выполнять самую важную работу в своей жизни – быть мамой. Поэтому в некоторые годы с данных рабочих мест уходит сразу несколько специалистов, а заменить их – достаточно сложная задача“, – добавляет Купченкова.

Очередь или деньги

Пробуем записать шестилетнего ребенка на первую консультацию к ортодонту. В списке Кассы здоровья числятся 11 таллиннских клиник, где у ортодонтов есть договор на оказание услуг за счет государственной казны. Из этих 11 клиник лишь в одной частной предложили свободное время для визита уже в середине февраля. В Таллиннской зубной клинике предложили лишь в середине марта платный прием, после которого и все лечение будет платным.

Еще в двух клиниках удалось поставить ребенка в лист ожидания. В одной из клиник он составляет два года, в другой срок ожидания неопределенный. Также в одном из мест сказали, что ставят в лист ожидания, но если в течение полугода очередь не подошла, то из списка ребенок автоматически снимается. В других клиниках не ставят даже в очередь, так как она уже растянута на 3–5 лет. Еще в одной клинике сказали, что с 1 февраля договор с Кассой здоровья заканчивается, останутся только платные приемы.

Первая консультация стоит 50 евро. А если понадобится лечение, то еще примерно 150 за рентген, 1500 за брекеты и по 150 евро за каждую их коррекцию.