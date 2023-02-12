В стране не хватает ортодонтов – очереди на прием растягиваются на пять лет
Все родители знают о необходимости водить детей на регулярный контроль к зубному врачу. Но в идеале каждый ребенок хоть раз должен побывать и на приеме ортодонта. Первый визит рекомендуется сделать в возрасте 7–8 лет. А если есть явные проблемы, то и раньше. Но на практике выходит, что записывать ребенка к ортодонту надо уже при рождении, чтобы вовремя попасть на прием. Сообщает „МК-Эстония“.
Посетить ортодонта важно для выявления у малыша любых первичных нарушений прикуса, неправильного положения челюстей и для оценки необходимости раннего лечения. Раннее ортодонтическое лечение может проводиться в возрасте, когда у ребенка есть как молочные, так и постоянные зубы – обычно это 6–10 лет.
В случае очень серьезных проблем с положением челюстей и нарушений прикуса лечение ребенка до 19 лет оплачивает Касса здоровья (ранее Больничная касса. – Прим. ред.). При первом визите ортодонт говорит, является ли проблема ребенка страховым случаем. В основном, однако, нарушения прикуса у детей не слишком серьезны, и тогда оплачивать лечение должна семья.
Так или иначе, для получения диагноза сначала нужно отвести ребенка на прием к ортодонту. Но специалистов, готовых быстро принять маленького пациента, днем с огнем не сыщешь. Во-первых, потому что врачей очень мало. Во-вторых, потому что очереди к ним растягиваются на годы. Многие ортодонты не берут новых пациентов, в лучшем случае записывают в лист ожидания.
В Эстонии ортодонтов обучают в Тартуском университете (ТУ). Учеба длится три года. Но ежегодно из ТУ выпускаются всего 1–2 специалиста. Градации ортодонотов для детей и взрослых не делается.
„Лечением детей в той или иной степени занимаются все ортодонты, некоторые из них оказывают только платные услуги. Сейчас в Эстонии 71 ортодонт и 9 резидентов, т. е. стоматологов, еще обучающихся на ортодонтов, которые также могут вести прием. Кроме этого, примерно у 8 ортодонтов нет договоров с Кассой здоровья“, – говорит пресс-секретарь Кассы здоровья Маргарита Купченкова.
Сейчас в Эстонии 71 ортодонт и 9 резидентов, т. е. стоматологов, еще обучающихся на ортодонтов, которые также могут вести прием.
Она объясняет, что ортодонты принимают решение не присоединяться к договору Кассы здоровья, т. к. без него они могут сами выбирать методы лечения пациентов и принимать пациентов с подходящими диагнозами. Лечение пациентов в соответствии с условиями договоров Кассы здоровья более сложное, у них должны быть более сложные для лечения диагнозы. Таким образом, ортодонты менее мотивированы.
„Без договора у ортодонтов больше свободы в планировании своего времени и для них более выгодно оказывать платные стоматологические услуги“, – добавляет Купченкова.
Она отмечает, что очереди к ортодонтам постоянно меняются, но сохраняются в среднем в течение 2 лет. Время ожидания приема короче в Тарту, Выру и Вильянди, поскольку в столице сосредоточен больший спрос на услугу со стороны взрослых и детей.
В качестве причин плохой доступности ортодонтов в Кассе здоровья называют: повышение осведомленности пациентов; необходимость провести всем пациентам обследования для постановки диагноза; если пациент неудовлетворен диагнозом, он идет к другому ортодонту или записывается сразу к нескольким.
Время ожидания приема короче в Тарту, Выру и Вильянди.
„Важно отметить, что большинство молодых ортодонтов – это женщины, которые хотят выполнять самую важную работу в своей жизни – быть мамой. Поэтому в некоторые годы с данных рабочих мест уходит сразу несколько специалистов, а заменить их – достаточно сложная задача“, – добавляет Купченкова.
Очередь или деньги
Пробуем записать шестилетнего ребенка на первую консультацию к ортодонту. В списке Кассы здоровья числятся 11 таллиннских клиник, где у ортодонтов есть договор на оказание услуг за счет государственной казны. Из этих 11 клиник лишь в одной частной предложили свободное время для визита уже в середине февраля. В Таллиннской зубной клинике предложили лишь в середине марта платный прием, после которого и все лечение будет платным.
Еще в двух клиниках удалось поставить ребенка в лист ожидания. В одной из клиник он составляет два года, в другой срок ожидания неопределенный. Также в одном из мест сказали, что ставят в лист ожидания, но если в течение полугода очередь не подошла, то из списка ребенок автоматически снимается. В других клиниках не ставят даже в очередь, так как она уже растянута на 3–5 лет. Еще в одной клинике сказали, что с 1 февраля договор с Кассой здоровья заканчивается, останутся только платные приемы.
Первая консультация стоит 50 евро. А если понадобится лечение, то еще примерно 150 за рентген, 1500 за брекеты и по 150 евро за каждую их коррекцию.
Немногим лучше ситуация и в других городах. В Клинике Тартуского университета свободных мест нет до конца июня, а дальше записи или листа ожидания не ведется. В Хаапсалу, в единственной клинике, где, по данным Кассы здоровья, есть ортодонт, в регистратуре сказали, что его уже на самом деле нет. В Ида-Вируской центральной больнице попросили звонить в феврале. В Выру очередь оказалась рекордно длинной – до 7 лет, т. к. один-единственный врач ведет прием раз в неделю. А в одной из Вильяндиских клиник попросили звонить в сентябре, чтобы записаться. Затем попасть к врачу можно будет в течение 3–4 месяцев.
Конечно, за деньги попасть к ортодонту можно значительно быстрее. К примеру, в одной из столичных частных клиник время было предложено уже на начало февраля. Первая консультация стоит 50 евро. А если понадобится лечение, то еще примерно 150 за рентген, 1500 за брекеты и по 150 евро за каждую их коррекцию.
Проблема не сама возникла
Глава Таллиннской зубной клиники Максим Волков довольно жестко и категорично высказывается о сложившейся ситуации с нехваткой ортодонтов, в частности детских. По мнению Волкова, такая ситуация создана искусственно.
„Корнем проблемы является ограниченное количество специалистов, у которых есть соответствующая квалификация и необходимый набор документов. Соответственно встает вопрос – где взять специалистов и почему до сих пор мало что сделано, чтобы ситуацию исправить. Ничего нового в данном случае в плане решений нет: можно выучить самим, можно пригласить уже готового специалиста. Однако в обоих случаях все тормозится, как я считаю, нелепыми формальностями бюрократического толка. Возьмем, казалось бы, простой путь – выучить необходимое количество специалистов в Эстонии. Благо врачи-ортодонты получают хорошую зарплату, спрос на эту услугу гарантирован, нехватка специалистов очевидна. Но в Тартуском университете открывается считанное количество вакансий на обучение в резидентуре по этой специальности“, – констатирует Волков.
С другой стороны, он отмечает, что сейчас у Эстонии есть великолепная возможность заполучить иностранных специалистов с большим опытом и „золотыми руками“, но из-за бюрократических процедур и это становится невозможным.
В итоге – есть спрос на услугу, есть желающие ее оказывать, есть финансовый источник для обучения специалистов, но все упирается в бюрократическую стену.
„Большинство из них прошло обучение по схеме 5+2 года. У нас же требуется 5+3. Что самое нелепое, что и у нас раньше было 5+2 и многие специалисты сейчас работают именно после такого обучения. Ну, хорошо, допустим, такие требования. Но почему не дать иностранным врачам возможность пройти аттестацию тут, сдать экзамены и приступить к работе? У нас просто нет такой процедуры, и ее даже не собираются создавать, – говорит Волков. – Кроме этого, мы сами от нашей клиники обращались в Тартуский университет, чтобы оплатить учебу наших специалистов, которые готовы пойти в резидентуру. Я уверен, что и наши коллеги в других крупных клиниках могли бы себе это позволить, ведь это обучение быстро окупится. Но нам отказали, сказав, что за деньги нельзя, а количество бесплатных мест ограничено“.
Он добавляет, что даже если (гипотетически) в нашу страну приедут, предположим, 100 новых врачей-ортодонтов, это не значит, что нынешние останутся без работы. Просто дети будут ждать своей очереди значительно меньше времени.
В итоге – есть спрос на услугу, есть желающие ее оказывать, есть финансовый источник для обучения специалистов, но все упирается в бюрократическую стену.
Общей статистики нет
Руководитель отделения ортодонтии Тартуского университета Трийн Ягомяги называет некомпетентной информацию о нехватке ортодонтов.
„Нет фактов, нет статистики. Это некомпетентная информация, если позвонить в клинику и спросить, насколько длинные очереди. Ответ дает регистратор, который называет примерное время. Один и тот же пациент находится в очереди во всех клиниках, что дает совершенно неадекватное представление об очередях. Никто не сообщает в другие клиники, что он ожидает приема в другой очереди, что где-то у него уже началось лечение и его можно было бы удалить из списков ожидания“, – говорит Трийн Ягомяги.
По ее словам, специальность ортодонт получает не так уж мало студентов, особенно в последние 10 лет. Сейчас в резидентуре учатся 12 будущих ортодонтов. В ближайшие полгода должны выпуститься 4 ортодонта.
„Тартуский университет может обучать столько резидентов, сколько государство заказывает. Перепроизводства тоже не должно быть. В условиях экономического спада 2008–2010 годов у окончивших резидентуру ортодонтов не было достаточного количества пациентов для работы с полной нагрузкой“, – добавляет Ягомяги.
По ее мнению, на государственном уровне можно было бы создать общую очередь к ортодонтам, чтобы был обзор их востребованности и диагнозов пациентов, которым требуется лечение. Постановка диагноза легла бы на плечи зубных врачей.
Важна превентивная работа
Ягомяги указывает на необходимость проведения и финансирования превентивной работы. Большую поддержку в этом могут оказать опять же зубные врачи. Также важно, например, проводить контроль за носовым дыханием, в т. ч. после аденоида, проверять уздечки у всех новорожденных, проводить раннюю диагностику нарушений дыхания во время сна у детей и др. Таким образом, необходима групповая работа разных специалистов.
„На данный момент решением не является только обучение ортодонтов. Тартуский университет способен на это, но важнее то, что нет превентивной профилактики аномалий зубов и государственной политики по организации этой сферы здравоохранения. Касса здоровья пытается создать услугу э-консультации, но сейчас она движется очень медленно. Лечение не требуется, если профилактическая работа эффективна“, – подытоживает Ягомяги.
Аналогичную позицию занимает и Союз ортодонтов Эстонии, указывая на необходимость общей профилактики стоматологических заболеваний со стороны пациентов и стоматологов, и на повышение информированности людей, что в долгосрочной перспективе крайне необходимо.
„В зависимости от конкретной клиники и региона дети составляют около половины пациентов у ортодонтов. Проблема длинных очередей в ортодонтии, как и в других областях медицины, актуальна уже давно. Общество ортодонтов тесно сотрудничает с различными ведомствами, чтобы помочь государству найти решение вопроса. В Эстонии нет общей очереди на ортодонтию, поэтому на данный момент нам неизвестно, насколько длительным является реальный срок ожидания. Длина очереди зависит от региона, конкретной клиники и конкретного врача. В 2024 году планируется принять в ординатуру еще 4 человека, что означает, что в ближайшие годы число наших ортодонтов увеличится более чем на 20%. Важно также отметить, что по сравнению с другими европейскими странами соотношение ортодонтов в Эстонии к численности населения более хорошее“, – говорит президент Союза ортодонтов Валентина Кулак.