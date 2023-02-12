В Эстонии могут компенсировать побочные эффекты от всех вакцин: что нужно учитывать?

На вопросы „МК-Эстонии“ отвечала пресс-секретарь Кассы здоровья (бывшей Больничной кассы) Маргарита Купченкова.

– Расскажите подробнее: как подавать ходатайства о компенсации за побочные эффекты вакцин?

– С 01.01.2023 могут компенсировать ущерб от всех сделанных в Эстонии вакцин. Но тут (кроме вакцин от COVID-19) есть два условия. Первое: вакцинирование было проведено после 01.01.2023. Второе: как следствие прививки возникло ухудшение здоровья, которое длилось не менее четырех месяцев или закончилось смертью человека.

С конца апреля (при условии, что ухудшение здоровья длилось четыре месяца) можно подавать заявление – точно так же, как это делали при возникновении проблем со здоровьем после прививки от COVID-19. То есть через портал пациента.

Если после прививки наступила смерть человека, то можно подать ходатайство о компенсации и на бумаге.

– Можно ли ходатайствовать о получении компенсации задним числом?

– Заявления о компенсации за все остальные вакцины, кроме Covid-19, принимают только после 1 января 2023 года и в случае, если прививка была сделала тоже после 1 января 2023 года. Если вакцина новая и появилась в Эстонии после 1 января 2023 года, то заявления принимать не будут.

Заявление необходимо подать в течение года с момента наступления страхового случая.

В виде исключения возможно подать заявление о компенсации ущерба от вакцин против Covid-19 задним числом – для проведенных начиная с 27.12.2020 вакцин заявления принимаются до 01.05.2023.

Если заявление не было подано в указанный срок, Касса здоровья освобождается от обязанности компенсации ущерба.

– Сколько заявлений было уже подано начиная с 1.01.23?