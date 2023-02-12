В Эстонии могут компенсировать побочные эффекты от всех вакцин: что нужно учитывать?
С 1 января 2023 года можно подавать заявление в Фонд страхования от вакцинации на компенсацию ущерба от всех вакцин. Этот фонд заработал 1 мая 2022 года, и поначалу там принимали только ходатайства о компенсации за побочные эффекты, возникшие после прививок от коронавируса. „МК-Эстония“ выяснила, как это делать и можно ли подавать ходатайства о компенсации за последствия, возникшие до 1.01.23?
На вопросы „МК-Эстонии“ отвечала пресс-секретарь Кассы здоровья (бывшей Больничной кассы) Маргарита Купченкова.
– Расскажите подробнее: как подавать ходатайства о компенсации за побочные эффекты вакцин?
– С 01.01.2023 могут компенсировать ущерб от всех сделанных в Эстонии вакцин. Но тут (кроме вакцин от COVID-19) есть два условия. Первое: вакцинирование было проведено после 01.01.2023. Второе: как следствие прививки возникло ухудшение здоровья, которое длилось не менее четырех месяцев или закончилось смертью человека.
С конца апреля (при условии, что ухудшение здоровья длилось четыре месяца) можно подавать заявление – точно так же, как это делали при возникновении проблем со здоровьем после прививки от COVID-19. То есть через портал пациента.
Если после прививки наступила смерть человека, то можно подать ходатайство о компенсации и на бумаге.
– Можно ли ходатайствовать о получении компенсации задним числом?
– Заявления о компенсации за все остальные вакцины, кроме Covid-19, принимают только после 1 января 2023 года и в случае, если прививка была сделала тоже после 1 января 2023 года. Если вакцина новая и появилась в Эстонии после 1 января 2023 года, то заявления принимать не будут.
Заявление необходимо подать в течение года с момента наступления страхового случая.
В виде исключения возможно подать заявление о компенсации ущерба от вакцин против Covid-19 задним числом – для проведенных начиная с 27.12.2020 вакцин заявления принимаются до 01.05.2023.
Если заявление не было подано в указанный срок, Касса здоровья освобождается от обязанности компенсации ущерба.
– Сколько заявлений было уже подано начиная с 1.01.23?
– Пока что подавали ходатайства о компенсации только за ущерб и последствия от вакцин против COVID-19. Последствия должны длиться минимум четыре месяца или закончиться смертью человека. Так что мы ждем первые заявления о компенсации вреда здоровью в мае этого года. Что же касается летальных случаев после других вакцин (кроме Covid-19), то пока не было подано ни одного такого ходатайства.
– На последствия от каких вакцин до сих пор было больше всего подано заявлений?
– Мы можем говорить только о вакцинах от COVID-19. 65% ходатайств было подано на последствия после вакцины Pfizer Comirnaty. Также нужно учитывать, что 74% всех прививок были сделаны вакциной Pfizer Comirnaty.
– Как будет проходить удовлетворение ходатайств и в какой срок?
– Касса здоровья компенсирует имущественный и неимущественный ущерб, если после вакцинации в Эстонии у пациента возникло сильное ухудшение здоровья, которое длится минимум четыре месяца или заканчивается смертью человека. Департамент лекарств при этом должен прийти к выводу, что между вакцинацией и ухудшением здоровья человека была, как минимум, вероятная причинно-следственная связь.
На делопроизводство отведено максимум 150 дней. По прогнозам, мы будем вынуждены ходатайствовать о продлении срока как минимум до конца апреля 2023 года, когда мы сможем добраться до решений по ходатайствам, которые сейчас ожидают своей очереди.
– В прошлом году в мае стали принимать ходатайства о компенсации побочных эффектов после прививки от коронавируса. Поначалу был компенсирован ущерб только четверым жителям Эстонии, и тогда вы сказали, что не можете пока раскрыть, за какие побочные эффекты выплатили компенсацию. Потом случаев стало 19, но тоже нельзя было предоставить данные о побочных эффектах. Сейчас, спустя семь месяцев, можете рассказать о побочных эффектах, за которые люди получили компенсации?
– По состоянию на 31.12.2022 было удовлетворено 39 ходатайств, общая сумма компенсаций составила 142 000 евро.
В 31 случае из 39 было выявлено умеренное ухудшение здоровья, и компенсация за него составляет 2 000 евро. В оставшихся восьми случаях было выявлено повреждение здоровья средней тяжести, и компенсация за него составляет 10 000 евро.
Согласно Международной классификации болезней (RHK-10), было выплачена компенсация за 11 случаев проблем с нервной системой, 9 случаев мышечно-костных заболеваний и проблем со связками, и 8 случаев были связаны с жалобами на сердечно-сосудистые заболевания.
Остальные случаи – единичны, и по ним цифры мы привести не можем, так как их слишком мало. То есть по специфическим обстоятельствам, в том числе – по перечню симптомов, можно с большой вероятностью идентифицировать человека и его близких. А это противоречит принципу, что данные о здоровье человека должны быть анонимны, если сам человек не решит их обнародовать.