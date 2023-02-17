Игра или жизнь. Жители Эстонии любят азартные игры. Азарт перерастает в зависимость

Государство довольно строго контролирует сферу азартных игр. Но, по данным 2021 года, каждый второй житель Эстонии от 15 до 74 лет имел дело с ними в течение двух предшествующих лет. Из этих людей 20% входят в группу риска по зависимости от азартных игр.

В редакцию газеты обратилась женщина, пожелавшая остаться анонимной. Она посетовала на тяжелую ситуацию, до которой ее довел азарт мужа. Долгое время женщина не знала о его пристрастии, пока не стала получать уведомления о долгах. Оказалось, что муж уже давно проводил время в казино вместо работы.

„Я узнала, когда в почтовый ящик начали приходить письма с долговыми требованиями. Оказалось, муж набрал кучу быстрых кредитов“, – говорит женщина.

В итоге азарт мужчины привел семью к потере квартиры и к бракоразводному процессу. Поскольку квартира находилась в совместной собственности супругов, то после ее продажи женщина получила свою долю – чуть меньше 40 000 евро. Этих денег, конечно, не хватает на покупку другого жилья. Поэтому женщина с двумя детьми вынуждена пока жить в съемной квартире. Она не понимает, как ее уже почти бывший муж дошел до того, что потерял все.

Психическое расстройство

Зависимость от азартных игр, иначе говоря – лудоманию, психологи считают психическим расстройством, которое негативно влияет на социальную жизнь человека, его отношения с близкими, его работоспособность и, конечно, на его денежное положение.

„Причин, по которым у одного человека возникает зависимость, а у другого – нет, несколько. Это и общая психологическая уязвимость, и личностные особенности, и наследственность. В Эстонии к группе риска такой зависимости относится 1% населения в возрасте 15–74 лет. Это на основании исследования распространенности азартных игр, но диагностическую оценку на его основании дать нельзя“, – говорит клинический психолог-психотерапевт Консультационного центра азартно-игровой зависимости Пилле-Рийн Индермитте.