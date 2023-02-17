Игра или жизнь. Жители Эстонии любят азартные игры. Азарт перерастает в зависимость
Игровой бизнес в Эстонии зародился еще в начале 90-х годов. Сейчас в стране действует три сети казино, а также более 20 лицензированных онлайн-казино. А в список нелегальных онлайн-казино внесено около 1750 наименований. Также есть лотереи и различные тотализаторы. Материал „МК-Эстония“.
Государство довольно строго контролирует сферу азартных игр. Но, по данным 2021 года, каждый второй житель Эстонии от 15 до 74 лет имел дело с ними в течение двух предшествующих лет. Из этих людей 20% входят в группу риска по зависимости от азартных игр.
В редакцию газеты обратилась женщина, пожелавшая остаться анонимной. Она посетовала на тяжелую ситуацию, до которой ее довел азарт мужа. Долгое время женщина не знала о его пристрастии, пока не стала получать уведомления о долгах. Оказалось, что муж уже давно проводил время в казино вместо работы.
„Я узнала, когда в почтовый ящик начали приходить письма с долговыми требованиями. Оказалось, муж набрал кучу быстрых кредитов“, – говорит женщина.
В итоге азарт мужчины привел семью к потере квартиры и к бракоразводному процессу. Поскольку квартира находилась в совместной собственности супругов, то после ее продажи женщина получила свою долю – чуть меньше 40 000 евро. Этих денег, конечно, не хватает на покупку другого жилья. Поэтому женщина с двумя детьми вынуждена пока жить в съемной квартире. Она не понимает, как ее уже почти бывший муж дошел до того, что потерял все.
Психическое расстройство
Зависимость от азартных игр, иначе говоря – лудоманию, психологи считают психическим расстройством, которое негативно влияет на социальную жизнь человека, его отношения с близкими, его работоспособность и, конечно, на его денежное положение.
„Причин, по которым у одного человека возникает зависимость, а у другого – нет, несколько. Это и общая психологическая уязвимость, и личностные особенности, и наследственность. В Эстонии к группе риска такой зависимости относится 1% населения в возрасте 15–74 лет. Это на основании исследования распространенности азартных игр, но диагностическую оценку на его основании дать нельзя“, – говорит клинический психолог-психотерапевт Консультационного центра азартно-игровой зависимости Пилле-Рийн Индермитте.
По ее словам, люди играют в азартные игры в любое время, независимо от происходящего в мире. Но за последний год, по наблюдению специалиста, количество людей, нуждающихся в помощи в борьбе с зависимостью, немного увеличилось.
„В наши дни люди больше играют в азартные игры через интернет. В Эстонии онлайн-казино, в том числе нелицензионные, легкодоступны. Лотереи нельзя назвать проблемой, вызывающей зависимость. Но довольно быстро возникает зависимость от ставок на предсказание результатов. Нет разницы, проходит ли игра онлайн или на месте в казино“, – говорит психотерапевт.
Азарт переместился в интернет
Последнее исследование, показавшее, сколько жителей нашей страны сталкивается с азартными играми, проводилось в 2021 году. По его итогам, больше среднего в онлайн- и оффлайн-игры в течение двух лет играли люди в возрасте 20–39 лет, мужчины, эстонцы и имеющие более высокие доходы люди. В оффлайн-игры – также жители сельской местности.
Среди 15–20-летних в азартные игры играли 70% молодых людей, в т. ч. 53% в течение последних двух лет. За последние два года молодые люди чуть чаще играли на деньги за пределами интернета (47%), чаще всего в лотереи, а также в другие игры и игровые автоматы вне казино.
25% игроков онлайн и 16% игроков оффлайн играют еженедельно. Среди них больше среднего мужчин 50–59 лет, имеющих личный доход.
По сравнению с 2019 годом участие в различных видах азартных игр осталось на прежнем уровне, увеличилось только участие в ставках и прогнозах на результаты спортивных соревнований как онлайн, так и оффлайн.
Из числа игравших в азартные игры в течение последних двух лет в группе риска мужчин больше (24%), чем женщин (15%). Если брать возрастные группы, то больше среднего в группе людей в возрасте от 20 до 29 лет – 26%.
Главными причинами, побуждающими людей играть в азартные игры, были желание выиграть крупную сумму денег (48%) и стремление весело провести время (43%). Значительно реже побуждал к игре поиск решения своих финансовых проблем (15%), на другие причины указала десятая часть игроков или менее того. Многие также ссылаются на рекомендацию или пример друга/члена семьи.
8% не считают себя игроками в азартные игры, в основном это были люди, которые изредка играли только в цифровые и экспресс-лотереи.
Для группы риска в целом равнозначны выигрыш крупной суммы денег (54%) и веселое времяпрепровождение (53%), на третьем месте – выигрыш денег для решения своих финансовых проблем (26%).
Если брать конкретные типы игр, то лотерея – наиболее распространенный и популярный по частоте участия тип игры. Доля еженедельных игроков лотереи в интернете составляет 24% от всех онлайн-игроков, вне интернета – 13%.
Что касается ставок и прогнозов на спорт, то доля еженедельных игроков – 12% онлайн и 14% оффлайн. Также есть небольшой процент (5–6%) ежедневных игроков.
В игры казино в интернете играют значительно чаще: еженедельные игроки в покер и другие игры казино составляют 16% и 19% соответственно. В реальной среде казино еженедельных игроков в игровые автоматы – 4%. Что касается покера и других игр, никто из участников исследования не отметил себя как еженедельного игрока. Если брать ежемесячное участие в играх, то реальная среда казино также уступает виртуальной.
Значительно чаще офлайн, чем онлайн, играют на деньги в другие игры (не перечисленные в исследовании): еженедельно 13% онлайн и 21% оффлайн, ежемесячно соответственно 29% и 43% тех, кто играл в соответствующую игру в течение двух лет.
Всесторонняя поддержка зависимых
По словам Пиле-Рийн Индермитте, государство достаточно вкладывает в сферу помощи тем, кто хочет побороть свою зависимость. Лечение таких людей и поддержка их близким оказываются бесплатно. Подробнее можно узнать на сайте www.15410.ee или по такому же номеру телефона – 15410. В центре помощи можно проконсультироваться и о том, как избавиться от накопившихся за время зависимости долгов.
Также каждый человек, который решил бороться со своей зависимостью, может сам себя внести в „черный список“ ограничения на участие в азартных играх. Ограничения можно установить на игры в казино, на ставки на спорт и на классическую лотерею. Нельзя установить ограничения на быстрые лотереи.
Ограничение устанавливается добровольно на срок от 6 до 36 месяцев. Ограничение нельзя изменить или отменить до истечения выбранного срока, после которого можно подать ходатайство об удалении себя из этого списка, иначе действие ограничения продолжится.
Если человек поставил себе запрет на участие в азартных играх, то организаторы, имеющие в Эстонии разрешение на деятельность, не допускают этого человека к игре.
Подать заявление о внесении в черный список можно через портал э-услуг Налогово-таможенного департамента www.maasikas.emta.ee, в бюро обслуживания департамента или в местах проведения игр, например, в казино.
Из тех, кто прибегнул к установлению для себя запрета на игры, 83% признали его положительное влияние, то есть они в дальнейшем не играли. А 18% считают необходимым установить для себя запрет на игры также в другой (соседней) стране, если бы такая возможность имелась.