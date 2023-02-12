12.02.2023, 11:41
Педофил среди родных. Мужчина нашел себе несовершеннолетнюю любовницу на праздновании дня рождения жены(3)
Если бы девочке было хотя бы 14 лет, у полиции бы не было причин вмешиваться, пишет Eesti Päevaleht. Но она была младше.
Прошлым летом подросток Ало* взял свою дорогую подружку Лауру* на вечеринку в кругу семьи. Среди прочих, Лаура познакомилась с мужем тети Ало - 41-летним Тыну*, которому, согласно судебным документам, она сообщила свой возраст. Тыну сказал, что думал, что она старше.
Поначалу все на этом и остановилось. Но через месяц жена Тыну, тетя мальчика Ало, праздновала свой день рождения в своем загородном доме. Была там и Лаура. Именно после этого дружба между Лаурой и Тыну, у которого был ребенок немногим младше ее, приобрела официальный характер - они добавились в друзья в Facebook.