ЧП и криминал
12.02.2023, 11:41

Педофил среди родных. Мужчина нашел себе несовершеннолетнюю любовницу на праздновании дня рождения жены

 (3)

Если бы девочке было хотя бы 14 лет, у полиции бы не было причин вмешиваться, пишет Eesti Päevaleht. Но она была младше.

Прошлым летом подросток Ало* взял свою дорогую подружку Лауру* на вечеринку в кругу семьи. Среди прочих, Лаура познакомилась с мужем тети Ало - 41-летним Тыну*, которому, согласно судебным документам, она сообщила свой возраст. Тыну сказал, что думал, что она старше.

Поначалу все на этом и остановилось. Но через месяц жена Тыну, тетя мальчика Ало, праздновала свой день рождения в своем загородном доме. Была там и Лаура. Именно после этого дружба между Лаурой и Тыну, у которого был ребенок немногим младше ее, приобрела официальный характер - они добавились в друзья в Facebook.

Уже в день отъезда из загородного дома Лаура и Тыну начали обмениваться друг с другом сообщениями сексуального характера. Согласно версии прокуратуры, инициатором этого была Лаура.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии