Педофил среди родных. Мужчина нашел себе несовершеннолетнюю любовницу на праздновании дня рождения жены

Прошлым летом подросток Ало * взял свою дорогую подружку Лауру * на вечеринку в кругу семьи. Среди прочих, Лаура познакомилась с мужем тети Ало - 41-летним Тыну *, которому, согласно судебным документам, она сообщила свой возраст. Тыну сказал, что думал, что она старше.

Поначалу все на этом и остановилось. Но через месяц жена Тыну, тетя мальчика Ало, праздновала свой день рождения в своем загородном доме. Была там и Лаура. Именно после этого дружба между Лаурой и Тыну, у которого был ребенок немногим младше ее, приобрела официальный характер - они добавились в друзья в Facebook.