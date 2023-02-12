Управа района Ласнамяэ приглашает отметить Масленицу в парке Паэ

„Масленица – старинный народный праздник, с которым связано множество веселых обычаев. Один из них – катание на санках. Пока неясно, выпадет ли в этом году достаточно снега, чтобы покататься на санках, но уверяю, что мы отлично проведем время. Поэтому я приглашаю всех жителей Ласнамяэ прийти на праздник“, – сказала Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ.

Масленица в Ласнамяэ состоится в субботу, 25 февраля, с 14.00 до 17.00. Все мероприятия пройдут под открытым небом в парке Паэ, за зданием управы района Ласнамяэ (ул. Палласти 54).

Масленичное настроение создадут выступления ансамблей народных танцев и музыки, а также любимца публики Артёма Савицкого. Гости смогут полакомиться традиционными масленичными блюдами. На месте можно будет насладиться зрелищным огненным шоу и принять участие в сожжении соломенного чучела. Аниматоры будут развлекать самых маленьких участников увлекательными играми. Дети также смогут бесплатно покататься на пони и принять участие в бесплатном мастер-классе по изготовлению леденцов на палочке.

Вход свободный. На мероприятии можно приобрести различные напитки и еду.

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