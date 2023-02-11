Пьяный позвонил в Центр тревоги, попросив полицию проводить его домой, из машины славили Путина: какие еще забавные и грустные вызовы ежедневно поступают в полицию

В прошедшую пятницу и начало этой субботы полиция провела 24-часовой марафон, в ходе которого на своей страничке в Фейсбуке публиковали содержание вызовов, в которых требовалось помощь стражей порядка. Из всех 631 вызовов большинство касалось насилия, инцидентов с пьяными людьми, мошеннических звонков и ДТП. Однако среди всех звонков были и такие, которые могут вызвать удивление, негодование и… умиление. Мы собрали для вас самые необычные.

В 10.27 встревоженный житель Харьюмаа сообщил, что у него пропало постельное белье и растительное масло.

В 11.03 внимательный участник движения сообщил о водителе, который вилял на дороге. После остановки полицией оказалось, что он не пьян, а просто дул сильный ветер.

В 13.20 полиции сообщили, что в Пылва поперек парковки стоит автомобиль. Ответивший на звонок работников Центра тревоги владелец сообщил, что таким образом он „забронировал“ место для другой машины, но пообещал перепарковаться.

Примерно через час житель многоквартирного дома в Раквере пригласил полицейских в подъезд своего дома, чтобы исследовать, из какой квартиры веет запахом марихуаны.

Около четырех вечера на пульт дежурного опять поступил звонок из Раквере, где находящийся в состоянии опьянения человек сообщил, что опоздал на свой автобус и запросил помощи в доставке его в вытрезвитель.

В 16.39 Центр тревоги узнал, что у жителя Тарту в квартире „нежелательные люди“.

Примерно через полчаса поступил звонок из одной из столичных остановок общественного транспорта, где сообщали о наличии бутылок с алкоголем рядом с сидящим на остановке мужчиной.

В 18.45 на пульт экстренной помощи поступил комплимент из Вильяндиского уезда, где звонивший человек сказал, что ему нравится марафон полиции в Фейсбуке.

Примерно через час поступил звонок из Пыхья-Таллинна, где рассказали, что охранник задержал вора, укравшего масла на 80 евро.