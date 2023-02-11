Пьяный позвонил в Центр тревоги, попросив полицию проводить его домой, из машины славили Путина: какие еще забавные и грустные вызовы ежедневно поступают в полицию(9)
Потерявшийся в поле, лишившийся постельного белья и растительного масла, желающий попасть в вытрезвитель: мы собрали для вас самые необычные звонки людей в Центр тревоги.
В прошедшую пятницу и начало этой субботы полиция провела 24-часовой марафон, в ходе которого на своей страничке в Фейсбуке публиковали содержание вызовов, в которых требовалось помощь стражей порядка. Из всех 631 вызовов большинство касалось насилия, инцидентов с пьяными людьми, мошеннических звонков и ДТП. Однако среди всех звонков были и такие, которые могут вызвать удивление, негодование и… умиление. Мы собрали для вас самые необычные.
В 10.27 встревоженный житель Харьюмаа сообщил, что у него пропало постельное белье и растительное масло.
В 11.03 внимательный участник движения сообщил о водителе, который вилял на дороге. После остановки полицией оказалось, что он не пьян, а просто дул сильный ветер.
В 13.20 полиции сообщили, что в Пылва поперек парковки стоит автомобиль. Ответивший на звонок работников Центра тревоги владелец сообщил, что таким образом он „забронировал“ место для другой машины, но пообещал перепарковаться.
Примерно через час житель многоквартирного дома в Раквере пригласил полицейских в подъезд своего дома, чтобы исследовать, из какой квартиры веет запахом марихуаны.
Около четырех вечера на пульт дежурного опять поступил звонок из Раквере, где находящийся в состоянии опьянения человек сообщил, что опоздал на свой автобус и запросил помощи в доставке его в вытрезвитель.
В 16.39 Центр тревоги узнал, что у жителя Тарту в квартире „нежелательные люди“.
Примерно через полчаса поступил звонок из одной из столичных остановок общественного транспорта, где сообщали о наличии бутылок с алкоголем рядом с сидящим на остановке мужчиной.
В 18.45 на пульт экстренной помощи поступил комплимент из Вильяндиского уезда, где звонивший человек сказал, что ему нравится марафон полиции в Фейсбуке.
Примерно через час поступил звонок из Пыхья-Таллинна, где рассказали, что охранник задержал вора, укравшего масла на 80 евро.
Около половины девятого вечера из Сааремаа поступил звонок с просьбой о помощи пьяному человеку, который находился далеко от дома и боялся упасть по дороге домой. Звонивший попросил полицию проконвоировать его домой.
В следующие полтора часа поступило три интересных вызова, так или иначе связанных с употреблением алкоголя: В Ида-Вирумаа сообщалось о находящемся уже второй день пьяном человеке, которых отказывался покидать квартиру, в Пыхья-Таллинне выпивший звонивший рассказал, что он у ночлежки, но не может сделать последние шаги, чтобы зайти в нее, и еще один пьяный человек попросил отвезти его в вытрезвитель.
Наступил поздний вечер пятницы. В 23.22 встревоженный житель сообщил в Центр тревоги о проезжающем в Пыхья-Таллинне автомобиле, из которого несколько человек произнесли имя Путина и сказали „Привет, Россия!“. Полиция проверила местность, но не нашла сделавших это людей.
Через 17 минут на пульт дежурного поступил звонок от человека, который сказал, что в его квартиру встроено отравляющее устройство. Рассказ звонившего был очень путанным.
В районе часа ночи поступило сообщение о пожилой даме из Валга, которая оказалось на улице в одной пижаме. Молодые люди одолжили женщине куртку и пообещали дождаться приезда патруля.
В 3 часа ночи субботы поступил звонок от очень пьяного жителя Сааремаа, который оказался в центре Таллинне и признался, что ему некуда идти. Звонивший попросил сопроводить его в вытрезвитель.
В 06.41 позвонивший на пульт экстренной помощи пожаловался, что он в центре Таллинна и не знает, где живет.
В 07.25 позвонил человек, оказавшийся недовольный тем, что его выставили из бара и призвал на помощь полицию.
Через шесть минут после этого полиция узнала о находящемся где-то на полях Ида-Вирумаа человеке в автомобиле, который не видит поблизости своих друзей и не знает, где он.