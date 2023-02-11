Фальшивые сайты банков, программы, похищающие данные: в прошлом году в Эстонии произошло небывалое количество кибератак

В целом за год Netivalvur защитила пользователей от 666 721 различной угрозы, при этом наименьшее количество угроз пришлось на январь, а в сентябре число инцидентов превысило 257 000. Вредоносные программы были наиболее распространенной угрозой для пользователей интернета, в то время как массовый фишинг и бот-сети также были важными векторами атак.

„После крайне активного начала осени число угроз сократилось, но киберпреступники отдыхали недолго. Уже в ноябре количество обнаруженных угроз снова начало быстро расти, а в декабре был вновь достигнут уровень середины лета“, сказал менеджер Elisa по новым услугам Меэлис Сеэр. „Если рассматривать прошлый год в целом, то тенденция была скорее в сторону интенсификации, и нет причин полагать, что в этом году злоумышленники станут менее активными“.

Какие кибератаки в Эстонии были самыми зловещими?

В прошлом году эстоноземельцам пришлось столкнуться с широким спектром атак, пытавшихся заразить устройства вредоносными программами, выманить у пользователей деньги или сделать недоступными повседневные услуги. По словам менеджера Elisa по информационной безопасности Май Крафт, многие методы атак уже знакомы по предыдущим годам, но при этом постоянно появляются и новые способы нанесения ущерба.

Например, в прошлом году часто возникали фальшивые сайты банков, позволяющие злоумышленникам получить доступ к банковским счетам жертв. Такие фальшивые сайты поднялись на высокие позиции в поисковых системах, причем соответствующие ссылки также распространялись через сообщения. Наряду с фальшивыми сайтами были широко распространены мошеннические звонки с иностранных номеров с целью выманивания денег. Общая сумма ущерба от инвестиционного и банковского мошенничества, о случаях которого пострадавшие 750 раз сообщили в Департамент полиции и пограничной охраны в течение прошлого года, превысила 5 миллионов евро.