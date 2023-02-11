ФОТО | Смотрите, как выглядит новый детский сад в Каламая

В стремительно развивающемся районе Каламая появляется все больше семей с маленькими детьми, что формирует высокие ожидания в отношении детских учреждений. Детский сад „Келлуке“ начал работу осенью 1968 года и его прежнее здание во всех отношениях устарело. Целесообразнее оказалось его снести и на его месте построить новое здание, в котором изначально учитывались бы потребности детского сада и жителей района.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, самое важное, что в новом здании для детей создана приятная, развивающая и безопасная среда. „В частности, в группах теперь значительно больше пространства для игр и движения, что необходимо каждому ребенку. Для воспитателей здесь также создано множество условий для применения творческого подхода, чтобы дети проводили дни интересно, - сказал Белобровцев. – Желаю коллективу детского сада прекрасной работы в обновленном здании“.

Гармонирующее с архитектурой Каламая новое здание поделено на несколько частей со скатной крышей, каждая часть разного цвета. Из каждой группы есть выход во двор, чтобы детям было удобнее выходить на прогулку.

Помимо просторных, уютных и практичных групповых помещений в детском саду также появился зал для занятий физкультурой и музыкой с раздвижными дверьми. Просторный класс для занятий по интересам вмещает учебную кухню с необходимой кухонной техникой и печью для обжига керамики. Во дворе детского сада устроен городок для изучения правил дорожного движения, павильоны для занятий на свежем воздухе, учебный сад и теплица, созданы также условия для физической активности и игр. Общие коридоры можно использовать для проведения выставок или игр, прозрачная крыша делает их светлыми и просторными. На крыше установлены солнечные батареи, в здании эффективная вентиляционная система, лифт и современная кухня, а также кабинеты для сотрудников.