ВИДЕО | Осиновский: конечно, из-за переноса танка ситуация в Ида-Вирумаа не улучшилась

Евгений Осиновский: Мы должны все согласиться, что перенос танка удался достойно, без инцидентов. Это показывает понимание общества, в какой ситуации мы сейчас находимся. Люди повели себя достойно, несмотря на эмоции - это позитивный знак.

- Но свечки к месту, где стоял танк, до сих пор приносят.

Да, у людей есть разные чувства. На то он и памятник, потому что касается людей эмоционально. В Эстонии демократическое общество. Если эти эмоции никак не противоречат конституции и демократическим принципам - я в этом ничего плохого не вижу. Конечно, из-за переноса танка ситуация в Ида-Вирумаа не улучшилась. Каким образом связать Ида-Вирумаа с остальной Эстонией - этот вопрос стоит давно. Я думаю, этот эмоциональный момент показал, что у нас есть некая взвешенность, рациональность. Но это не отменяет надобность продолжать заниматься развитием региона.

Ханно Певкур: Я думаю, большинство жителей Нарвы имели какое-то отношение к танку. Если смотреть на эмоции - танк это символ оккупации. Было принято решение, что все символы оккупации должны быть снесены. Теперь танк в музее, как и Бронзовый солдат там, где он должен быть - на кладбище. Я думаю, шаги государства были правильными. Я согласен, что мы должны заниматься инвестициями, у людей должна быть уверенность, что государство выделит достаточно денег на поддержку городов и создание рабочих мест.