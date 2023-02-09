ДЕБАТЫ | Поднимем „минималку“ до 1200 евро. Перенос танка пошел на пользу. Отнимем право голоса у граждан РФ! Осиновский против Певкура

Оборона или инфляция?

Ханно Певкур (Партия реформ): Оба вопроса важны. Но сейчас главное - это оборона. Если у нас нет обороны, если у нас нет свободной Эстонии, то мы не можем говорить о своей экономике, ценах и инфляции. Мы должны заботиться о своей стране, о демократии. Когда мы это сможем обеспечить, то тогда можно говорить об инфляции. Никто не говорит, что не нужно заниматься пособиями. Самый важный вопрос, как мы выделяем деньги из госбюджета. Не удастся дать всем - всё.

Евгений Осиновский (Соцдемы): Для социал-демократов оборона и безопасность - вопрос базовой гигиены. В эстонской политике существует консенсус, что сфера обороны требует дополнительных инвестиций. Наша позиция, что экономический кризис требует большего внимания со стороны правительства. Благополучие людей является основой сильного и сплоченного общества. Я не вижу особого конфликта: нужно обращать внимание на инфляцию или оборону. Единственная проблема - приход к власти EKRE. Их высказывания и действия приведут как к ухудшению ситуации внутри страны, так и повлияют на отношения с зарубежными партнерами.

Нужно ли поднимать минимальную зарплату до 1200 евро?

Евгений Осиновский (Соцдемы): Да. У нас минимальную зарплату определяют в переговорах профсоюзов с работодателями, окончательное решение принимает правительство. На сегодняшний момент мы видим, что уровень минимальной зарплаты начинает отставать. Расходы растут, а людям экономить уже не на чем. Поднимем в 2024 году до 1000 евро, потом до 1200 в течение двух лет. Для госбюджета это плюс, так как это повысит поступление налогов. Однако экономическая теория показывает, если поднимать зарплату слишком быстро, то это скажется на количестве рабочих мест.