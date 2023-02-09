ДЕБАТЫ | Поднимем „минималку“ до 1200 евро. Перенос танка пошел на пользу. Отнимем право голоса у граждан РФ! Осиновский против Певкура(34)
В предвыборных дебатах RusDelfi министр обороны, реформист Ханно Певкур и председатель Таллиннского горсобрания, социал-демократ Евгений Осиновский обсудили подходы к стимуляции экономики и внутреннюю безопасность. Смотрите видео!
Оборона или инфляция?
Ханно Певкур (Партия реформ): Оба вопроса важны. Но сейчас главное - это оборона. Если у нас нет обороны, если у нас нет свободной Эстонии, то мы не можем говорить о своей экономике, ценах и инфляции. Мы должны заботиться о своей стране, о демократии. Когда мы это сможем обеспечить, то тогда можно говорить об инфляции. Никто не говорит, что не нужно заниматься пособиями. Самый важный вопрос, как мы выделяем деньги из госбюджета. Не удастся дать всем - всё.
Евгений Осиновский (Соцдемы): Для социал-демократов оборона и безопасность - вопрос базовой гигиены. В эстонской политике существует консенсус, что сфера обороны требует дополнительных инвестиций. Наша позиция, что экономический кризис требует большего внимания со стороны правительства. Благополучие людей является основой сильного и сплоченного общества. Я не вижу особого конфликта: нужно обращать внимание на инфляцию или оборону. Единственная проблема - приход к власти EKRE. Их высказывания и действия приведут как к ухудшению ситуации внутри страны, так и повлияют на отношения с зарубежными партнерами.
Нужно ли поднимать минимальную зарплату до 1200 евро?
Евгений Осиновский (Соцдемы): Да. У нас минимальную зарплату определяют в переговорах профсоюзов с работодателями, окончательное решение принимает правительство. На сегодняшний момент мы видим, что уровень минимальной зарплаты начинает отставать. Расходы растут, а людям экономить уже не на чем. Поднимем в 2024 году до 1000 евро, потом до 1200 в течение двух лет. Для госбюджета это плюс, так как это повысит поступление налогов. Однако экономическая теория показывает, если поднимать зарплату слишком быстро, то это скажется на количестве рабочих мест.
Ханно Певкур (Партия реформ): Очень важен свободный рынок. Я придерживаюсь мнения, если рынок работает, то в него не нужно вмешиваться. Государство не должно платить предприятиям. Если попросят одни, то потребуют и другие. Субсидии будут влиять на свободный рынок. Конечно, для государства лучше, если „минималка“ растет. Но это будет влиять на предприятия, на цену хлеба и молока. В этих секторах многие работают за минималку. Да, повысить можно, но это повлияет на рынок труда и цены.
Нужно ли отнимать право голоса у неграждан и граждан России на муниципальных выборах?
Евгений Осиновский (Соцдемы): Нет. Несколько причин. Первое, местная демократия. Риска для государственной политики нет, так как это муниципальные выборы. Вовлечение как можно большего числа людей в местную политику - это позитивный момент. Второе, право выбора - это фундаментальное право. Менять или ограничивать его из-за сиюминутной ситуации - неправильно. Местные выборы будут в 2025 году. Делать это перед парламентскими выборами неправильно. Я понимаю причину, почему это обсуждают, но сегодня это неправильно.
Ханно Певкур (Партия реформ): Да. Мы говорим только о гражданах России, не о „серопаспортниках“. Если люди здесь живут 50-60 лет, но не хотят получить эстонское гражданство - мой вопрос: почему? Почему вы не сделали этот выбор? Да, у нас есть понимание, что на местных выборах могут выбирать граждане Эстонии или лица без гражданства, но не граждане России или Беларуси с постоянным видом на жительство.
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