У квартирного товарищества не хватает средств? Приходите на инфочас в Кристийне и узнайте о мерах поддержки

„Существует много различных мер поддержки для квартирных товариществ, с которыми, к сожалению, не все знакомы. Чтобы получить больше информации и быть в курсе своих возможностей, мы приглашаем всех желающих на инфочас“, – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. „Субсидии дают возможность товариществам улучшить свой фасад, сделать многоквартирный дом более энергоэффективным или построить рядом с домом крытую стоянку для велосипедов. Различные субсидии позволяют сделать жизнь жителей более комфортной, а ухоженные здания с красивым фасадом делают городской пейзаж более эстетичным“, – добавил Рийбе.