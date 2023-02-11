У квартирного товарищества не хватает средств? Приходите на инфочас в Кристийне и узнайте о мерах поддержки(1)
„Существует много различных мер поддержки для квартирных товариществ, с которыми, к сожалению, не все знакомы. Чтобы получить больше информации и быть в курсе своих возможностей, мы приглашаем всех желающих на инфочас“, – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. „Субсидии дают возможность товариществам улучшить свой фасад, сделать многоквартирный дом более энергоэффективным или построить рядом с домом крытую стоянку для велосипедов. Различные субсидии позволяют сделать жизнь жителей более комфортной, а ухоженные здания с красивым фасадом делают городской пейзаж более эстетичным“, – добавил Рийбе.
„На инфочасе будет представлен обзор различных мер поддержки города Таллинн для квартирных товариществ, таких как: „Дворы в порядок!“, пособие на строительство крытой стоянки для велосипедов, пособие „Зеленый переход“, „Фасады в порядок!“, „Зеленый двор“, пособие на аудит, пособие на деятельность после аудита технического состояния балконов и навесов, пособие на пожарную безопасность и пособие на обучение члену правления квартирного товарищества“, – перечислил Рийбе.
За обсуждением можно следить и на странице управы Кристийне в Facebook.