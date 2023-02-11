Новости Эстонии
11.02.2023, 15:29

У квартирного товарищества не хватает средств? Приходите на инфочас в Кристийне и узнайте о мерах поддержки

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Отремонтированный фасад. Иллюстративное фото
Отремонтированный фасад. Иллюстративное фото
ФОТО: Tiina Kõrtsini | Õhtuleht

В среду, 15 февраля, в 17:30 в здании управы района Кристийне (ул. Металли, 5) пройдет обсуждение субсидий для квартирных товариществ. Тему представит проектный руководитель отдела развития Таллиннского департамента городского имущества Прийт Пяртельпоэг.

„Существует много различных мер поддержки для квартирных товариществ, с которыми, к сожалению, не все знакомы. Чтобы получить больше информации и быть в курсе своих возможностей, мы приглашаем всех желающих на инфочас“, – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. „Субсидии дают возможность товариществам улучшить свой фасад, сделать многоквартирный дом более энергоэффективным или построить рядом с домом крытую стоянку для велосипедов. Различные субсидии позволяют сделать жизнь жителей более комфортной, а ухоженные здания с красивым фасадом делают городской пейзаж более эстетичным“, – добавил Рийбе.

„На инфочасе будет представлен обзор различных мер поддержки города Таллинн для квартирных товариществ, таких как: „Дворы в порядок!“, пособие на строительство крытой стоянки для велосипедов, пособие „Зеленый переход“, „Фасады в порядок!“, „Зеленый двор“, пособие на аудит, пособие на деятельность после аудита технического состояния балконов и навесов, пособие на пожарную безопасность и пособие на обучение члену правления квартирного товарищества“, – перечислил Рийбе.

За обсуждением можно следить и на странице управы Кристийне в Facebook.

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