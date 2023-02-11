Жители Таллинна будут использовать отходы для ремонта и производства новых вещей

По словам старейшины района Мануэлы Пихлап, сотрудничество районной управы и станции по приему отходов – важный шаг в направлении налаживания экономики замкнутого цикла. „В ремонтной мастерской общественного центра по адресу Копли, 93, руководствуются принципами экологичности и используют для ремонта как можно меньше новых материалов. Благодаря договору о сотрудничестве, материалы, пригодные для повторного использования, будут доступнее и мастерить можно будет с большей заботой об окружающей среде“, - добавила Пихлап.

Руководитель центра отходов Рейн Калле отметил, что сотрудничество поможет жителям района осознать необходимость дать вещам и материалам новую жизнь. „До сих пор попадающая на станцию древесина отправлялась в печь, теперь же мы ищем возможности для перенаправления предметов из древесины на повторное использование. Вместо обычного контейнера для древесины на Таллиннских станциях по приему отходов вскоре появятся отдельные контейнеры для непропитанной древесины, пропитанной древесины и строительных деталей из древесины. Раздельный сбор отходов из древесины упростит ее повторное использование“, - пояснил Калле.

В мастерской по адресу Копли, 93, жители Пыхья-Таллинна могут привести в порядок и починить вещи под руководством мастера, необходимые для ремонта материалы отчасти будут поступать со станции по приему отходов на Пальяссааре. Под руководством мастера из контейнеров для древесины или металла будут выбираться подходящие материалы.

На станции Таллиннского центра отходов в Пальяссааре принимается в том числе использованная древесина и металл. Общественная мастерская (страница на эстонском) создана при поддержке управы Пыхья-Таллинна.

Целью заключения договора является продвижение идей экономики замкнутого цикла среди населения, в качестве пробного периода поначалу планируется развивать сотрудничество в течение 2023 года. Работу мастерской поддерживает районная управа Пыхья-Таллинна и Центр инвестиций в окружающую среду.