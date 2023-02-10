В IT-секторе прошла волна сокращений, несмотря на дефицит рабочей силы

Компания Veriff, которую в прошлом году признали единорогом, то есть ее стоимость оценили более, чем в миллиард евро, сообщила о сокращении 66 работников, что составляет 10% персонала.

„Того количества клиентов, которое мы планировали привлечь, мы смогли достичь, но обороты и траектория роста в замедляющейся экономике требуют больше времени. Поэтому мы были вынуждены пересмотреть структуру предприятия, чтобы продолжить расти и расти эффективно“, – сказал основатель Veriff Каарель Коткас.

Похожая ситуация случилась и с другим эстонским эстонским единорогом Pipedrive - там было сокращено около 100 человек. С поиском работы у сокращенных проблем не возникло, сообщили в государственном фонде Startup Estonia.