В IT-секторе прошла волна сокращений, несмотря на дефицит рабочей силы(1)
Несколько крупных сокращений произошло в последние месяцы в сфере инфотехнологий, таким образом даже IT-сектор вынужден подстраиваться под снижение темпов роста экономики, а венчурные инвесторы стали осторожнее, при этом IT-специалисты, инженеры и программисты по-прежнему в дефиците на рынке труда, пишет rus.err.ee.
Компания Veriff, которую в прошлом году признали единорогом, то есть ее стоимость оценили более, чем в миллиард евро, сообщила о сокращении 66 работников, что составляет 10% персонала.
„Того количества клиентов, которое мы планировали привлечь, мы смогли достичь, но обороты и траектория роста в замедляющейся экономике требуют больше времени. Поэтому мы были вынуждены пересмотреть структуру предприятия, чтобы продолжить расти и расти эффективно“, – сказал основатель Veriff Каарель Коткас.
Похожая ситуация случилась и с другим эстонским эстонским единорогом Pipedrive - там было сокращено около 100 человек. С поиском работы у сокращенных проблем не возникло, сообщили в государственном фонде Startup Estonia.