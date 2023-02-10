Центр тревоги: у четверти звонящих на номер экстренной помощи присутствует социальная проблема или нужда

В минувшем году по номеру 112 звонили 1 171 822 раза (что на 12% больше, чем в 2021 году). В случае 45% звонков (422 003 раза) на место происшествия направляли скорую помощь, полицию или спасателей. По-прежнему, самую большую долю составляют вызовы скорой (61%), затем идет статистика выездов полиции (28%) и спасателей (4%). Почти на четверть, то есть на 40 000 звонков, выросло число ошибочных вызовов, когда дети, пожилые люди или телефоны и часы, не поставленные „на замок“, случайно набирают номер 112.

По словам гендиректора Центра тревоги Кятлин Альвела, Центр тревоги видит срез болевых точек и проблем эстонского общества. Во второй половине 2022 года Центр тревоги провел исследование, чтобы составить карту социальных проблем, проявляющихся в звонках на номер экстренной помощи. „Мы выяснили, что у четверти звонящих присутствует какая-то социальная проблема или нужда. В половине случаев имеет место злоупотребление алкоголем, вторая наиболее распространенная причина – это проблемы с душевным здоровьем. Различий по регионам или языкам не проявилось, но, согласно результатам нашего исследования, от социальных проблем страдает значительно больше мужчин (62%), чем женщин (29%)“, - привела Альвела примеры результатов исследования.

„Вмешательство оперативных служб не является перспективным решением в отношении многих выявившихся в ходе исследования социальных проблем, таких как алкогольная зависимость и проблемы душевного здоровья или нуждающиеся в поддержке пожилые люди, поэтому целью Центра тревоги является поделиться полученной информацией с партнерами, чтобы вместе с учреждениями социальной сферы найти устойчивые решения“, - добавила гендиректор.