В продукции эстонского мясокомбината обнаружена листерия. Смотрите, какой товар отозвали с рынка!

Болезнетворная бактерия обнаружена в ветчине Kuumsuitsu Saaremaa Saunasingid. Листерию (Listeria Monocytogenes) обнаружили в ходе анализа взятой пробы.

По словам руководителя продовольственного отделения Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Светланы Янковенко, предприятие Saaremaa Lihatööstus известило о произошедшем департамент.

„Предприятие известило департамент о находке и предприняло меры предосторожности, отозвав продукцию с рынка. Предприятие также провело дезинфекционные мероприятия и пересмотрело производственный процесс“, - сообщила Янковенко.

С подлежащей возврату продукцией и номерами партий можно ознакомиться здесь.

Департамент рекомендует потребителям, которые приобрели продукцию из указанных партий, не употреблять ее. У потребителя есть право вернуть покупку продавцу, где был куплен товар и потребовать возврата уплаченных за него денег.