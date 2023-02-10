Экономика
10.02.2023, 16:30

В продукции эстонского мясокомбината обнаружена листерия. Смотрите, какой товар отозвали с рынка!

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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.
ФОТО: Madis Veltman | Delfi Meedia

В продукции сааремааского мясоперерабатывающего предприятия Saaremaa Lihatööstus найдена листерия. С рынка отзывается один из видов продукции.

Болезнетворная бактерия обнаружена в ветчине Kuumsuitsu Saaremaa Saunasingid. Листерию (Listeria Monocytogenes) обнаружили в ходе анализа взятой пробы.

По словам руководителя продовольственного отделения Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Светланы Янковенко, предприятие Saaremaa Lihatööstus известило о произошедшем департамент.

„Предприятие известило департамент о находке и предприняло меры предосторожности, отозвав продукцию с рынка. Предприятие также провело дезинфекционные мероприятия и пересмотрело производственный процесс“, - сообщила Янковенко.

С подлежащей возврату продукцией и номерами партий можно ознакомиться здесь.

Департамент рекомендует потребителям, которые приобрели продукцию из указанных партий, не употреблять ее. У потребителя есть право вернуть покупку продавцу, где был куплен товар и потребовать возврата уплаченных за него денег.

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