ВИДЕО | Полковник Марго Гросберг: Россия готовится к большому наступлению в Украине

Руководители военной администрации Донецка и Луганска сообщили, что в последние дни Россия начала масштабное наступление. Что нам об этом известно, действительно ли наступление такое большое, как об этом говорилось в последнее время?

Я бы не говорил о масштабном наступлении, как мы это понимаем, или что мы его ожидали. Да, интенсивность в районе боевых действий, где она велась в последние недели, повысилась, но там по-прежнему узкие участки фронта. Наступательные операции ведутся чаще, возможно интенсивнее в течение одного дня, но такого масштабного маневра, которого мы ожидали или ожидаем весной, не наблюдается. Хотя да, в различных регионах подготовки к этому ведутся.