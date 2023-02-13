Вице-мэр Таллинна продавливает вопреки мнению подчиненных проект застройки, который угрожает Пирита теэ еще большими пробками

Спор по поводу находящегося сейчас на месте выставочного центра Eesti Näitused земельного участка (Пирита теэ, 28) продолжается уже более десяти лет. В повестку дня вчерашнего заседания Таллиннского горсобрания была внесена детальная планировка участка, которая позволяет построить там 300 квартир и 441 парковочное место. Таким образом, число жителей района (по некоторым оценкам) возрастет примерно на 690 человек. (В четверг в начале заседания было решено данный пункт из повестки дня убрать).

Против планировки выступает НКО Maarjamäe Ühendus, правление которого состоит из двух человек - это известные предприниматели Энн Вескимяги и Прийт Аламяэ. По словам Вескимяги, эта территория настолько плотно застроена, что кое-где соседи могут с балконов поздороваться друг с другом за руку. „Возникает вопрос, есть ли в департаменте планирования люди, интересует ли кого-то, как в действительности обстоит ситуация“, - спрашивает он и замечает, что, к сожалению, жители района к обсуждению девелоперского проекта не привлекались.