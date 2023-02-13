Вице-мэр Таллинна продавливает вопреки мнению подчиненных проект застройки, который угрожает Пирита теэ еще большими пробками(14)
Вице-мэр Мадле Липпус, отвечающая в столичной горуправе за городское планирование, не согласна с местными жителями и своими же городскими планировщиками: по ее мнению, качественный общественный транспорт и наличие дорожек для легкого транспорта может помочь решить проблему. В ситуации разбирался портал Delfi.
Спор по поводу находящегося сейчас на месте выставочного центра Eesti Näitused земельного участка (Пирита теэ, 28) продолжается уже более десяти лет. В повестку дня вчерашнего заседания Таллиннского горсобрания была внесена детальная планировка участка, которая позволяет построить там 300 квартир и 441 парковочное место. Таким образом, число жителей района (по некоторым оценкам) возрастет примерно на 690 человек. (В четверг в начале заседания было решено данный пункт из повестки дня убрать).