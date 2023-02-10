Задержан мужчина, которого подозревают в кражах из учебных заведений и других учреждений
На этой неделе полиция Вильянди задержала 52-летнего мужчину, которого подозревают в совершении нескольких краж из школ и других учреждений, пишет издание Delfi Ärileht.
Как сообщил руководитель следственного отдела отделения полиции Вильянди Меэлис Лилль, в декабре прошлого года в различных учреждениях Вильяндиского уезда, а также в школах участились кражи. „Полиция и общественность была обеспокоена тем, что кто-то ходит из одного учреждения в другое, общается с персоналом, а затем ворует ценные вещи, которые попадаются ему на глаза. Кражи совершались довольно часто, причем почерк преступника был один и тот же: он крал все, что можно легко украсть и без труда реализовать. В учреждениях пропадали кошельки, наличные деньги, ноутбуки, наушники, кольца, в одном случае даже большой пылесос. В настоящее время задержанный подозревается в восьми кражах“, - сообщил Лилль.
Как сказал Меэлис Лилль, хотя в некоторых учреждениях удалось получить записи с камер наблюдения, ни разу вора не удалось задержать по горячим следам. „Полиция приступила к выяснению обстоятельств и составлению профиля преступника. Было просмотрено большое количество видеоматериала, по результатам бесед с сотрудниками учреждений было составлено описание личности вора. Полицейские получили четкое представление о том, кого можно подозревать в совершенных кражах. На этой неделе этот человек был задержан в Вильянди“, - сообщил Лилль, отметив слаженную и активную работу группы по расследованию преступлений.
По настоянию прокурора Южной окружной прокуратуры Майкен Мардим подозреваемый был взят под арест, в данном случае такая мера была необходима для того, чтобы не допустить дальнейших преступлений.
„У подозреваемого пять действующих уголовных наказаний за кражи. За прежние преступления он уже отбывал реальный срок, кроме того, государство предоставило ему шанс вести законопослушный образ жизни в течение семи месяцев, отправив под электронный надзор и приговорив к общественно-полезным работам. Поскольку теперь этого человека подозревают в совершении новых преступлений, нет причин полагать, что на свободе он станет вести себя законопослушно“, - сказала Мардим. С разрешения суда подозреваемый взят под стражу на два месяца.
„Также выяснилось, что этот человек не местный, большую часть жизни он занимался тем, что воровал, за совершенные кражи отбывал тюремные наказания. Он активно перемещается по стране, по имеющимся данным, совершал схожие кражи не только в Вильяндимаа. О его передвижениях можно судить хотя бы по тому, что один из украденных им телефонов был обнаружен вскоре в Тарту. Теперь в ходе уголовного производства предстоит установить причастность подозреваемого к другим кражам“, - сказал Лилль.
Как сказал Меэлис Лилль, если кто-то располагает информацией о том, что в учреждении кто-то воровал вещи подобным образом или имеет в своем распоряжении записи с камер наблюдения, на которых запечатлены случаи воровства, сообщите об этом в полицию и передайте видеоматериалы. Часть украденных вещей вор уже успел реализовать или сдать в ломбарды, известно, что пылесос, украденный из Вильяндиской академии культуры, вор „пристроил“ где-то неподалеку. „Полиция просит всех, кто мог видеть этот пылесос, явно предназначенный для учреждения, сообщить об этом, возможно, его удастся вернуть“, - сказал Лилль.
Хотя подозреваемый изолирован от общества, и в ближайшее время ему не представится возможность совершить новые преступления, вызывает обеспокоенность тот факт, с какой легкостью он проникал в различные учреждения и школы. „Об этом должны задуматься собственники зданий. Нельзя допускать, чтобы двери были открыты нараспашку и никому не было дела до того, что чужие люди свободно заходят и передвигаются по зданию, преследуя непонятно какие цели. Мы сможем избежать подобных случаев, если примем меры к тому, чтобы чужаки не имели свободного доступа, станем интересоваться, с какой целью незнакомые люди находятся на территории“, - подчеркнул Лилль.