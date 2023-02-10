Задержан мужчина, которого подозревают в кражах из учебных заведений и других учреждений

Как сообщил руководитель следственного отдела отделения полиции Вильянди Меэлис Лилль, в декабре прошлого года в различных учреждениях Вильяндиского уезда, а также в школах участились кражи. „Полиция и общественность была обеспокоена тем, что кто-то ходит из одного учреждения в другое, общается с персоналом, а затем ворует ценные вещи, которые попадаются ему на глаза. Кражи совершались довольно часто, причем почерк преступника был один и тот же: он крал все, что можно легко украсть и без труда реализовать. В учреждениях пропадали кошельки, наличные деньги, ноутбуки, наушники, кольца, в одном случае даже большой пылесос. В настоящее время задержанный подозревается в восьми кражах“, - сообщил Лилль.

Как сказал Меэлис Лилль, хотя в некоторых учреждениях удалось получить записи с камер наблюдения, ни разу вора не удалось задержать по горячим следам. „Полиция приступила к выяснению обстоятельств и составлению профиля преступника. Было просмотрено большое количество видеоматериала, по результатам бесед с сотрудниками учреждений было составлено описание личности вора. Полицейские получили четкое представление о том, кого можно подозревать в совершенных кражах. На этой неделе этот человек был задержан в Вильянди“, - сообщил Лилль, отметив слаженную и активную работу группы по расследованию преступлений.

По настоянию прокурора Южной окружной прокуратуры Майкен Мардим подозреваемый был взят под арест, в данном случае такая мера была необходима для того, чтобы не допустить дальнейших преступлений.