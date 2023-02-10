ФОТО | Яак Мадисон продолжает бороться за возвращение статуса помощника полицейского

В марте прошлого года Мадисон был исключен из рядов помощников полицейского из-за неподобающего для этого статуса поведения (в интервью Варро Вооглайду он призвал людей нарушить общественный порядок. Подробнее читайте ЗДЕСЬ).

В марте административный суд отметил, что помощник полицейского должен беспрекословно следовать принципам, изложенным в кодексе этики должностных лиц, и что выражения, которые использовал Мадисон в передаче „Objektiiv“, являются неподобающими для помощника полицейского. Таким образом, суд пришел к выводу, что решение Департамента полиции и погранохраны (PPA) об исключении Мадисона из рядов помощников полицейского было обоснованным и законным и для его отмены нет оснований.

Мадисон и его присяжные адвокаты Пауль Керес и Андри Рохтла подали апелляцию, обсуждение которой и состоялось сегодня в окружном суде.

В качестве нового обстоятельства на судебном заседании Керес привел ситуацию 2017 года, когда Мадисона не отчислили за значительное превышение скорости. Тогда Мадисон сообщил об инциденте своему начальству, но оно просто приняло информацию к сведению, и никаких последствий не было. Керес отметил, что с учетом сегодняшней строгой политики в сфере дорожного движения, резонно предположить, что для помощника полицейского нарушение скоростного режима заслуживает порицания. Такое расхождение, по мнению защиты, неприемлемо. Особенно с учетом того, что непосредственно службу Мадисон нес безупречно.

Также, отметил Керес, после выявления так называемого неподобающего поведения Мадисон еще какое-то время оставался в должности и занимался в том числе патрулированием, имея при себе служебное оружие. Этот момент Керес также назвал противоречивым.



Представителя PPA сегодня в суде не было. Окружной суд примет решение в марте.

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