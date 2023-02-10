На железнодорожном переезде столкнулись микроавтобус и поезд

В пятницу, 10 февраля, около 11.30 центр тревоги получил сообщение о том, что в уезде Ярвамаа, в деревне Тайксе, произошло ДТП.

По первоначальным данным, на железнодорожном переезде произошло столкновение микроавтобуса и поезда.

Как сообщили RusDelfi в полиции, в момент аварии в микроавтобусе был только водитель. Пострадавших, к счастью, нет.

Движение поездов Elron было нарушено, но к настоящему моменту восстановлено. Тем не менее, график сбился и сами поезда опаздывают, предположительно на 40 минут и более. Более подробная информация на сайте Elron.

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