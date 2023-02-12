ГРАФИКИ | А учить кто будет? Эстонским языком не владеет на достаточном уровне 25% русскоговорящих учителей

Переход на эстонский язык обучения начнется с детских садов, а также с 1-х и 4-х классов в 2024 году. Согласно коалиционному соглашению, переход обучения будет завершен к 2030 году. При этом многие опасаются что из-за того, что часть учителей не соответствуют новым стандартам - попросту не знают эстонский язык на высоком уровне - сделать это будет не так просто. RusDelfi запросил статистические данные об учителях в Департаменте статистики и Департаменте образования и делится с вами общей картиной ситуации. Данные включают в себя только информацию о преподавателях начальной и старшей школы.

Как видим, из всех учителей, которые работают в эстонских школах, русскоязычные составляют 18 процентов.

Языком из них не владеет на требуемом уровне 25% (или 875 человек). Таким образом, если это количество не изменится, то общее количество учителей сократится примерно на 5-8% (погрешность возникает из-за тех, чей уровень языка пока не известен). Так, исходя из полученных данных, лишиться работы может или каждый 20 (в случае, если все, чей уровень сейчас не определен успешно сдадут экзамен), или каждый 12 (в случае, если никто из них не сдаст).

Среди 2131 учителей, соответствующих требованиям к знанию эстонского языка, 630 сдали экзамен на знание эстонского языка на уровень C1. Знание языка некоторых учителей, чей родной язык не является эстонским, подтверждается получением степени бакалавра или прикладного высшего образования на эстонском языке.

Если посмотреть на географический показатель, цифры подтверждают - самыми проблемными регионами для перехода на эстонский язык станут Ида-Вирумаа и Таллинн.