Для жителей Эстонии большой проблемой является доступность семейных врачей. Стартап предлагает решение

„Проблема понятна, и мы, конечно, не можем винить семейных врачей, которые похвально выполняют свою работу и усердно стараются оказать людям своевременную помощь. Однако в их списках так много пациентов, что очень трудно, если не невозможно, быстро и эффективно помочь каждому“, - сказал генеральный директор Salu Андреас Коцюба.

По словам Коцюбы, опрос был проведен для того, чтобы выявить основные тревоги и проблемы жителей Эстонии в связи с системой семейных врачей, а решение таких проблем является одной из целей создания Salu. „Исходя из статистики последних шести месяцев, можно сказать, что в девяти случаях из десяти люди находят решение своих проблем со здоровьем онлайн. У нас нуждающийся в помощи человек может связаться с семейным врачом онлайн и по видеосвязи в среднем за 30 минут, в том числе и в выходные дни. В случае более серьезной проблемы со здоровьем мы можем предложить пациенту физический прием у семейного врача“, - пояснил Коцюба.

В первую очередь Salu предназначен для проживающих в Эстонии иностранцев и живущих или работающих за границей эстонцев, которым может быть сложно воспользоваться услугой местного семейного врача. Услуга также полезна для людей, стоящих в длинных очередях к семейному врачу – в Эстонии или других странах.

Помимо времени ожидания приема семейного врача участники опроса также указывали на то, что врач часто находится слишком далеко или идти к врачу неудобно. По словам Коцюбы, это совершенно понятно, ведь обычно человек обращается к врачу, если уже болен и нет возможности долго ехать на автобусе или автомобиле.

В начале января более 1200 человек со всей Эстонии приняли участие в опросе об удовлетворенности услугами семейных врачей, проведенном эстонским медицинским стартапом Salu.

Услуги медицинского стартапа Salu, основанного осенью 2021 года и привлекшего около 350 000 евро, рекомендовали своим сотрудникам такие известные эстонские компании, как Bolt, Wise и Yolo Group. Кроме того, ведется сотрудничество с TalTech, Jobbatical, ReloEst, MoveMyTalent и другими организациями. В организованном Krokodilli Kapital инвестиционном раунде приняли участие инвесторы, работавшие со Skype, Pipedrive и Glia.