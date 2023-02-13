Новости Эстонии
13.02.2023, 11:20

Потребление кокаина в Эстонии выросло за последние десять лет

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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

В прошлом году полиция зарегистрировала почти 2750 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, большинство из них были совершены в Харьюмаа. Наркотиками торгуют в больших городах, в основном в Таллинне, пишет издание Eesti Päevaleht.

„Полиция задерживает все больше посредников, торгующих кокаином“, - сказал руководитель криминального бюро Ляэнеской префектуры полиции Маргус Распел, отметив, что в Европе в целом наблюдается похожая картина.

За последние десять лет кокаин из дорогих наркотических веществ перешел в число обычных наркотиков.

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