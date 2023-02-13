13.02.2023, 11:20
Потребление кокаина в Эстонии выросло за последние десять лет(20)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В прошлом году полиция зарегистрировала почти 2750 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, большинство из них были совершены в Харьюмаа. Наркотиками торгуют в больших городах, в основном в Таллинне, пишет издание Eesti Päevaleht.
„Полиция задерживает все больше посредников, торгующих кокаином“, - сказал руководитель криминального бюро Ляэнеской префектуры полиции Маргус Распел, отметив, что в Европе в целом наблюдается похожая картина.