Потребление кокаина в Эстонии выросло за последние десять лет

В прошлом году полиция зарегистрировала почти 2750 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, большинство из них были совершены в Харьюмаа. Наркотиками торгуют в больших городах, в основном в Таллинне, пишет издание Eesti Päevaleht.