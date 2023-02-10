Экономика
10.02.2023, 12:50

Таможня конфисковала посылку с товаром, который не запрещен. Аргументация: забота о здоровье жителей Эстонии

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Maksu- ja tolliamet
Maksu- ja tolliamet
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Недавно на эстонской таможне произошел противоречивый инцидент: таможенники конфисковали заказанные из Чехии масло и печенье, содержащие HHC (гексагидроканнабинол), который пока в Эстонии не запрещен. Заказчик обратился к адвокату, который пришел к выводу, что действия таможни незаконны, передает Ärileht.

В адвокатское бюро Liverte обратился клиент, который сообщил, что заказанная им продукция с содержанием HHC незаконно задержана и направлена на уничтожение. Налогово-таможенный департамент (EMTA) при конфискации и уничтожении товаров опирается на 52-ю статью Закона об охране правопорядка, которая допускает конфискацию и уничтожение имущества, если необходимо предотвратить непосредственную угрозу или воспрепятствовать правонарушению.

„В общении с нами EMTA выразил четкую позицию, что, хотя HCC пока и не запрещен, речь идет о продукции, представляющей угрозу здоровью, поэтому они приняли „ведомственное решение“ не пропускать такие продукты через границу и не допускать к обороту“, — объяснила изданию ситуацию присяжный адвокат Мерис Веллинг.

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