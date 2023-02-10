10.02.2023, 12:50
Таможня конфисковала посылку с товаром, который не запрещен. Аргументация: забота о здоровье жителей Эстонии(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Недавно на эстонской таможне произошел противоречивый инцидент: таможенники конфисковали заказанные из Чехии масло и печенье, содержащие HHC (гексагидроканнабинол), который пока в Эстонии не запрещен. Заказчик обратился к адвокату, который пришел к выводу, что действия таможни незаконны, передает Ärileht.
В адвокатское бюро Liverte обратился клиент, который сообщил, что заказанная им продукция с содержанием HHC незаконно задержана и направлена на уничтожение. Налогово-таможенный департамент (EMTA) при конфискации и уничтожении товаров опирается на 52-ю статью Закона об охране правопорядка, которая допускает конфискацию и уничтожение имущества, если необходимо предотвратить непосредственную угрозу или воспрепятствовать правонарушению.