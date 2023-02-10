Таможня конфисковала посылку с товаром, который не запрещен. Аргументация: забота о здоровье жителей Эстонии

В адвокатское бюро Liverte обратился клиент, который сообщил, что заказанная им продукция с содержанием HHC незаконно задержана и направлена на уничтожение. Налогово-таможенный департамент (EMTA) при конфискации и уничтожении товаров опирается на 52-ю статью Закона об охране правопорядка, которая допускает конфискацию и уничтожение имущества, если необходимо предотвратить непосредственную угрозу или воспрепятствовать правонарушению.