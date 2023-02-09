Правда ли, что в Берлине и Лондоне появились граффити с Зеленским в образе прыща и фекалий?

В некоторых интернет-публикациях отмечают , что местом для арт-объекта был выбран тротуар в Берлине, „по которому проходит множество ног“. При этом мы не смогли найти ни одного снимка граффити с другого ракурса, будто бы ни один прохожий не фотографировал и не выкладывал этот рисунок в Сеть, что кажется маловероятным, раз речь идёт о многолюдном месте. Кроме того, несмотря на подписи и теги о том, что фото сделано в Берлине, мы не смогли определить местоположение предполагаемого размещения граффити.

Фото берлинского граффити, как в случаях со снимками аналогичных 3D-рисунков в Варшаве , Париже , Мадриде и Нью-Йорке , первоначально появилось в Instagram-аккаунте @typicaloptical накануне своего массового распространения, то есть 3 января 2023 года. Авторы опубликовали снимок в виде девяти отдельных публикаций и целиком в сториз. При этом в Telegram-канале „ Дмитрий Василец » (545 000 подписчиков) автором граффити назвали Бэнкси. На момент написания этого материала посты Typical Optical с фотографией уже удалены, но сохранилась архивная копия. „Зеленский — самый большой прыщ в мире. В 2023 году мы должны выдавить его“, — по-английски подписали снимок анонимные художники.

Самую раннюю публикацию, помимо оригинала в Typical Optical, „Проверено“ нашло в Telegram-канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация“, где пост о берлинском граффити появился 4 января 2023 года в 11:00 по московскому времени. После поста в этом же канале началось и массовое распространение фейк ового граффити из Мадрида, на котором Зеленский был представлен в образе саранчи.

Зульцер также рассказал, что в ларьке, который запечатлён на фото, всю зиму жарят каштаны. Представители Correctiv поговорили с продавцом в этом ларьке, и он вспомнил человека, притворявшегося художником, но на самом деле рисовавшего каракули, а не работу с вирусной фотографии. То же самое торговец каштанами рассказал и корреспонденту AFP. Кроме того, немецкое издание обратилось в Отдел по утилизации и переработке отходов Цюриха, отвечающий за уборку улиц. Менеджер по коммуникациям Тобиас Нуссманн сообщил Correctiv, что ни на Банхофштрассе, ни где-либо ещё в Цюрихе не сообщалось о подобном стрит-арте, соответственно, не было необходимости стирать его с тротуара.

Немецкие фактчекеры из издания Correctiv установили , что фото сделано вовсе не в Берлине, да и вообще не в Германии. На стене на заднем плане вирусного снимка они заметили некие даты и предположили, что это место может быть в швейцарском Цюрихе. Точнее, в районе реновации исторического здания Swiss Life Brannhof на улице Банхофштрассе. Догадку Correctiv подтвердил Пио Зульцер, начальник отдела коммуникаций Департамента по гражданскому строительству и управлению отходами мэрии Цюриха. Он специально выехал на предполагаемое место размещения граффити и рассказал, что ни рисунка, ни его следов на асфальте не было. На месте также побывали сами фактчекеры из Correctiv (дата неизвестна, но разбор опубликован 9 января) и агентства AFP (12 января) и сделали свои фото.

Фото своего очередного творения польская арт-группа Typical Optical разместила у себя в инстаграме (вновь в виде девяти постов и сториз) и в недавно созданном Telegram-канале (снимок опубликовали целиком) 18 января 2023 года. Англоязычная подпись к посту гласит: „Дерьмо случается в Европе. Спасибо, Зеленский!“ Согласно хештегам и геотегу, этот стрит-арт появился в Лондоне.

Издание Lead Stories установило, что местоположение в очередной раз было указано художниками неверно. На самом деле фото сделано не в Лондоне и вообще не в Великобритании. На заднем плане снимка заметен фасад „Дома шоколада Lindt» — здания швейцарской компании по производству шоколада Lindt & Sprüngli AG, расположенного в Кильхберге под Цюрихом.

Редакция Lead Stories обратилась в пресс-службу компании за комментарием по поводу вирусного фото с граффити. 19 января (спустя сутки после публикации Typical Optical) менеджер по связям с общественностью Lindt Home of Chocolate Дэниел Хуггенбергер подтвердил, что фото сделано перед „Домом шоколада“ в пригороде Цюриха, но опроверг наличие стрит-арта: „Там никогда не было граффити. Так что это подделка“. То же самое Хуггенбергер рассказал редакции AFP: „Это фейк… Это изображение никогда не появлялось перед зданием Lindt Home of Chocolate. Мы открыты почти каждый день, и никто из нас никогда не видел эту картинку. А это довольно оживлённое место“. По его словам, фото сделано в декабре или самом начале января, поскольку на нём видны рождественские украшения, которые убрали в первую неделю января. Вероятно, в тот же период в Цюрихе была снята и другая фотография (с берлинским граффити), что косвенно подтверждает та же одежда на человеке в кадре и та же жёлтая коробка для мелков.

Кроме того, „Дом шоколада Lindt“ функционирует и как музей, поэтому привлекает множество туристов и местных жителей. Однако нигде в Сети нет другого фото граффити помимо того, что стало вирусным. Причём снимок рисунка снова начали распространять не сразу после появления оригинальных публикаций в аккаунтах Typical Optical, а спустя некоторое время в Telegram (самый ранний из обнаруженных нами постов был размещён в канале „Пуля“ (198 000 просмотров) 19 января в 11:55 по московскому времени). Ранее этот канал неоднократно распространял дезинформацию: например, там выкладывали фото несуществующего 3D-граффити с Зеленским в Варшаве, не раз делились поддельными обложками иностранных сатирических журналов, а однажды „Пуля“ стала первоисточником распространения такой обложки.

Таким образом, ни в Берлине, ни в Лондоне рассмотренные нами рисунки Зеленского не появлялись. Авторы из Typical Optical, ранее лишь монтировавшие снимки в графических редакторах, в этих случаях также указали неверные локации. На момент написания этого текста все 27 постов, размещённых в Instagram-аккаунте Typical Optical, помечены модераторами соцсети как „Ложная информация“.

Итог: Фейк