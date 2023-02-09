Правда ли, что в Берлине и Лондоне появились граффити с Зеленским в образе прыща и фекалий?
В январе 2023 года в соцсетях завирусились два снимка стрит-артов, авторы которых представили президента Украины в нелицеприятном виде. Мы проверили, действительно ли такие рисунки появлялись в Германии и Великобритании.
Берлин
4 января в Сети появилось множество публикаций с фотографией 3D-граффити, якобы снятой в столице Германии. Как утверждается в соцсетях и СМИ, авторы изобразили Зеленского в виде гнойного прыща с лицом и сжатыми кулаками на одной из улиц Берлина. Фото этого рисунка опубликовали Telegram-каналы „Россия сейчас» (350 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Соловьёв» (318 000), „Дмитрий Василец» (226 000), „Армия 🅉 18+» (215 000), „Наблюдатель» (212 000), „Скотт Риттер в Telegram» (209 000), „Шейх Тамир» (158 000), Voblya (155 000), „ЧП Донецк Z» (132 000), „Zлй пруф️» (121 000), „Срочные новости» (117 000), „Что произошло?» (112 000), „Спецоперация Z» (107 000), „Дядя Слава» (100 000), Putin TG Team (90 000), „Яков Кедми» (90 000) и „Кучера» (35 000). Кроме того, снимок завирусился во „ВКонтакте“ (примеры постов пабликов тут, тут, тут, тут и тут) и Twitter (тут, тут, тут, тут и тут), появился в „Дзене», LiveJournal, а также о нём рассказали на некоторыхновостныхсайтах, среди которых „Федеральное агентство новостей».
Фото берлинского граффити, как в случаях со снимками аналогичных 3D-рисунков в Варшаве, Париже, Мадриде и Нью-Йорке, первоначально появилось в Instagram-аккаунте @typicaloptical накануне своего массового распространения, то есть 3 января 2023 года. Авторы опубликовали снимок в виде девяти отдельных публикаций и целиком в сториз. При этом в Telegram-канале „Дмитрий Василец» (545 000 подписчиков) автором граффити назвали Бэнкси. На момент написания этого материала посты Typical Optical с фотографией уже удалены, но сохранилась архивная копия. „Зеленский — самый большой прыщ в мире. В 2023 году мы должны выдавить его“, — по-английски подписали снимок анонимные художники.
В некоторых интернет-публикациях отмечают, что местом для арт-объекта был выбран тротуар в Берлине, „по которому проходит множество ног“. При этом мы не смогли найти ни одного снимка граффити с другого ракурса, будто бы ни один прохожий не фотографировал и не выкладывал этот рисунок в Сеть, что кажется маловероятным, раз речь идёт о многолюдном месте. Кроме того, несмотря на подписи и теги о том, что фото сделано в Берлине, мы не смогли определить местоположение предполагаемого размещения граффити.
Немецкие фактчекеры из издания Correctiv установили, что фото сделано вовсе не в Берлине, да и вообще не в Германии. На стене на заднем плане вирусного снимка они заметили некие даты и предположили, что это место может быть в швейцарском Цюрихе. Точнее, в районе реновации исторического здания Swiss Life Brannhof на улице Банхофштрассе. Догадку Correctiv подтвердил Пио Зульцер, начальник отдела коммуникаций Департамента по гражданскому строительству и управлению отходами мэрии Цюриха. Он специально выехал на предполагаемое место размещения граффити и рассказал, что ни рисунка, ни его следов на асфальте не было. На месте также побывали сами фактчекеры из Correctiv (дата неизвестна, но разбор опубликован 9 января) и агентства AFP (12 января) и сделали свои фото.
Зульцер также рассказал, что в ларьке, который запечатлён на фото, всю зиму жарят каштаны. Представители Correctiv поговорили с продавцом в этом ларьке, и он вспомнил человека, притворявшегося художником, но на самом деле рисовавшего каракули, а не работу с вирусной фотографии. То же самое торговец каштанами рассказал и корреспонденту AFP. Кроме того, немецкое издание обратилось в Отдел по утилизации и переработке отходов Цюриха, отвечающий за уборку улиц. Менеджер по коммуникациям Тобиас Нуссманн сообщил Correctiv, что ни на Банхофштрассе, ни где-либо ещё в Цюрихе не сообщалось о подобном стрит-арте, соответственно, не было необходимости стирать его с тротуара.
Самую раннюю публикацию, помимо оригинала в Typical Optical, „Проверено“ нашло в Telegram-канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация“, где пост о берлинском граффити появился 4 января 2023 года в 11:00 по московскому времени. После поста в этом же канале началось и массовое распространение фейкового граффити из Мадрида, на котором Зеленский был представлен в образе саранчи.
Лондон
19 января завирусился последний на момент написания этой статьи снимок граффити с Зеленским от польских художников из Typical Optical. На нём президент Украины изображён в виде кучки фекалий, от которой поднимаются столбы запаха в цветах украинского флага. Сообщается, что такой стрит-арт появился где-то на улицах Лондона. Об этом граффити написали в Telegram-каналах „Скотт Риттер в Telegram» (221 000 просмотров), „Первый народный» (203 000), „Сводки Юрия Подоляки» (156 000), „Осташко! Важное» (110 000), „Что произошло?» (107 000), „Дядя Слава» (104 000), Putin TG Team (82 000), „Новости.РФ» (56 000) и „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация» (14 000), в сообществах во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут, тут и тут) и в Twitter (тут, тут и тут).
Фото своего очередного творения польская арт-группа Typical Optical разместила у себя в инстаграме (вновь в виде девяти постов и сториз) и в недавно созданном Telegram-канале (снимок опубликовали целиком) 18 января 2023 года. Англоязычная подпись к посту гласит: „Дерьмо случается в Европе. Спасибо, Зеленский!“ Согласно хештегам и геотегу, этот стрит-арт появился в Лондоне.
Издание Lead Stories установило, что местоположение в очередной раз было указано художниками неверно. На самом деле фото сделано не в Лондоне и вообще не в Великобритании. На заднем плане снимка заметен фасад „Дома шоколада Lindt» — здания швейцарской компании по производству шоколада Lindt & Sprüngli AG, расположенного в Кильхберге под Цюрихом.
Редакция Lead Stories обратилась в пресс-службу компании за комментарием по поводу вирусного фото с граффити. 19 января (спустя сутки после публикации Typical Optical) менеджер по связям с общественностью Lindt Home of Chocolate Дэниел Хуггенбергер подтвердил, что фото сделано перед „Домом шоколада“ в пригороде Цюриха, но опроверг наличие стрит-арта: „Там никогда не было граффити. Так что это подделка“. То же самое Хуггенбергер рассказал редакции AFP: „Это фейк… Это изображение никогда не появлялось перед зданием Lindt Home of Chocolate. Мы открыты почти каждый день, и никто из нас никогда не видел эту картинку. А это довольно оживлённое место“. По его словам, фото сделано в декабре или самом начале января, поскольку на нём видны рождественские украшения, которые убрали в первую неделю января. Вероятно, в тот же период в Цюрихе была снята и другая фотография (с берлинским граффити), что косвенно подтверждает та же одежда на человеке в кадре и та же жёлтая коробка для мелков.
Кроме того, „Дом шоколада Lindt“ функционирует и как музей, поэтому привлекает множество туристов и местных жителей. Однако нигде в Сети нет другого фото граффити помимо того, что стало вирусным. Причём снимок рисунка снова начали распространять не сразу после появления оригинальных публикаций в аккаунтах Typical Optical, а спустя некоторое время в Telegram (самый ранний из обнаруженных нами постов был размещён в канале „Пуля“ (198 000 просмотров) 19 января в 11:55 по московскому времени). Ранее этот канал неоднократно распространял дезинформацию: например, там выкладывали фото несуществующего 3D-граффити с Зеленским в Варшаве, не раз делились поддельными обложками иностранных сатирических журналов, а однажды „Пуля“ стала первоисточником распространения такой обложки.
Таким образом, ни в Берлине, ни в Лондоне рассмотренные нами рисунки Зеленского не появлялись. Авторы из Typical Optical, ранее лишь монтировавшие снимки в графических редакторах, в этих случаях также указали неверные локации. На момент написания этого текста все 27 постов, размещённых в Instagram-аккаунте Typical Optical, помечены модераторами соцсети как „Ложная информация“.
Итог: Фейк