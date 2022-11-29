Как работают фактчекеры в Facebook?(2)
Многие из вас знают, что существуют странные люди, которые называют себя неблагозвучным и нерусским словом „фактчекеры“. Также наверняка кое-кто из вас уже сталкивался с тем, что, прикрываясь этими самыми фактчекерами, крупнейшие мировые платформы и социальные сети, вроде „Твиттера“ и „Фейсбука“ устраивают в интернете цензуру. Как написал кремлёвский политтехнолог Павел Данилин, автор доклада „Как убивают свободу СМИ“, „фактчекеры – инструмент западной контрпропаганды и цензуры“.
Однако, поскольку я, пишущий для вас эту статью, фактчекер и есть - надеюсь, вы смогли распознать в предыдущем абзаце сарказм. Я попробую рассказать, насколько можно внятно и кратко, как работает программа фактчекинга в Facebook, какие у неё правила и как могут использовать её результаты рядовые пользователи соцсети. А кроме того, поделюсь сведениями о самих фактчекерах: расскажу, откуда они берутся и затрону сакраментальный вопрос: „кто фактчекает фактчекеров“?
Начнём с того, что фактчекеры – это специалисты по проверке фактов, которые работают в СМИ, а также иногда договариваются друг с другом и создают фактчекерские проекты. Они могут быть самостоятельными, а могут быть частью каких-то обычно крупных и авторитетных медиа. Например, свои фактчекерские проекты есть у агентств Reuters, Associated Press (AP) и Agence France-Presse (AFP). Именно с такими проектами и работают Facebook и Instagram. Никаких фактчекеров, работающих в самой организации Meta (владеет Фейсбуком и Инстаграмом), не существует в природе. Правда, лично я с Инстаграмом не работаю, поэтому дальше речь пойдёт именно про Фейсбук.
Логика этого взаимодействия такова. Facebook платит сторонним сертифицированным фактчекерским организациям за то, чтобы они мониторили посты в соцсети, выявляли там недостоверную информацию и соответствующим образом её помечали. Внимание! Не удаляли, а лишь помечали.
Для этого разработчики Facebook создали специальный интерфейс, то есть отдельную программу под названием Fact-checking tool. Все партнёры программы получают логины для входа в этот интерфейс и именно там они и могут помечать найденные ими посты, содержащие недостоверную информацию.
Это делается вручную, искусственный интеллект в этом процессе никак не задействован. Алгоритмы могут лишь предложить фактчекеру присмотреться к тому или иному подозрительному, по их мнению, посту. Но не более. Вероятно, среди таких постов будут те, на которые пожаловалось какое-то количество пользователей, указав, что их информация не соответствует действительности. Справа вверху в любой FB-публикации можно нажать на значок „три точки“ и выбрать в меню „Пожаловаться на публикацию“, а затем указать причину: „Ложная информация“.
В арсенале фактчекеров есть несколько табличек, которые они по результатам проверки могут повесить на пост с недостоверными сведениями. „Ложная информация“, „Частично ложная информация“, „Отсутствует контекст“, „Отредактированное фото/видео“.
Важно, что несмотря на наличие таблички, достаточно сделать дополнительный клик, чтобы прочитать пост или просмотреть скрытое изображение. Не менее важно, что фактчекеры прежде, чем помечать посты, обязаны написать статью на своём собственном сайте, в которой должна быть подробно разобрана информация из этих постов и доказано, что эта информация полностью или частично не соответствует действительности. При клике на таблички фактчекеров на экране появляется ссылка, которая переправляет пользователя Фейсбука на эту статью. Это делается для того, чтобы любой читатель мог понять, что не так с материалом, а автор поста – ещё и как это можно исправить.
Кстати, про исправление. Пользователь, чей пост был помечен фактчекером, может подать апелляцию на это решение, представив подробную аргументацию, почему, как он считает, фактчекер ошибся, а его информация верна. Но вместо апелляции можно самостоятельно исправить свой пост так, чтобы он более не вводил аудиторию в заблуждение, и показать результат проверяющим. Фактчекеры рассматривают апелляцию и либо её удовлетворяют, и табличка с поста исчезает, либо отклоняют, объясняя в ответном письме, в чём причина отклонения.
Часто возникает ситуация, которая страшно раздражает пользователей. Когда они сделали репост какой-то отфтошопленной фотографии или фейкового видео, чтобы рассказать своим френдам и подписчикам про популярный фейк и откомментировать его в соответствующем русле. То есть они сами никого в заблуждение вроде бы не вводят. Тем не менее, на изображении всё равно появляется одна из табличек. Часто вот в таком варианте:
Почему же это происходит? Дело в том, что фактчекеров, проверяющих посты в Facebook на каждом из десятков языков, немного. А репостов у одной только фальшивой фотографии может быть сотни тысяч. И у каждого какой-то свой комментарий. Все их прочитать и оценить индивидуально фактчекеры никогда не смогут. Поэтому если какое-то изображение или видео было признано недостоверным, то алгоритмы намертво „приклеивают“ к нему соответствующую плашку. И в каком бы контексте его ни пытались репостить пользователи, она оттуда никуда не денется.
Да, это создаёт некоторые неудобства. Но другой вариант – никак не бороться с распространением недостоверной визуальной информации вовсе. По мнению Facebook, и по моему мнению тоже, этот вариант хуже. В конце концов, разумный читатель сможет сделать лишний клик и по тексту поста понять, что его автор не „купился“ на фейк, а помогает этот фейк разоблачить.
К сожалению, мы сейчас наблюдаем, что бывает, если недостоверная и искажённая информация становится основой информационной политики государства. Проще говоря, государственной пропаганды. И как развязывается война при массовой народной поддержке, которая и основана во многом на принятых за чистую монету фейковых нарративах.
Есть у фактчекеров Facebook дополнительные ограничения. Например, они не могут вешать плашки на посты и высказывания действующих политиков. Правило спорное, вокруг него продолжаются дебаты, однако пока что оно не отменено.
Осталось ответить на вопрос, откуда берутся те самые фактчекеры и кто их сертифицирует. О том, что Facebook работает только с сертифицированными фактчекерскими организациями, уже было сказано в начале этой статьи. Сертификацией занимается Международная сеть по проверке фактов (IFCN), созданная в 2015 году при некоммерческой школе журналистики Института Пойнтера в американской Флориде. По сути, это профессиональная гильдия фактчекеров. Эта саморегулируемая организация начала с того, что объединила существовавшие на тот момент фактчекерские организации со всего мира. Затем они совместно разработали и утвердили Кодекс принципов, которыми должны руководствоваться все члены организации. Речь там идёт о профессиональных и этических стандартах, таких как беспристрастность, справедливость, прозрачность, честность.
Соблюдение этих стандартов и призван удостоверить сертификат IFCN.
Любая фактчекерская организация из любой страны мира может подать заявку на его получение, пройти процедуру независимой внешней оценки кого-то из действующих членов IFCN и, в случае успеха, получить вот такой сертификат. Действителен он всего год. Затем нужно снова подтверждать, что организация держит планку качества. Крупнейшие интернет-компании, такие как Google и Facebook работают только с теми организациями, которые имеют действующий сертификат IFCN.
Ну, и, наконец, обещанный ответ на ещё один вопрос. Откуда, собственно, берутся сами фактчекеры? Чаще всего ими становятся опытные журналисты и редакторы, которые работе „в поле“ предпочли кабинетную тихую аналитическую работу с фактами и данными. Но далеко не всегда это журналисты. Фактчекерами время от времени становятся люди с самым разнообразным, часто академическим бекграундом, которых объединяет любовь к поиску истины и фактологическое научное мышление.
Первые высшие учебные заведения, в которых обучают фактчекингу, уже появились (например, вот и вот).