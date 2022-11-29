Как работают фактчекеры в Facebook?

Начнём с того, что фактчекеры – это специалисты по проверке фактов, которые работают в СМИ, а также иногда договариваются друг с другом и создают фактчекерские проекты. Они могут быть самостоятельными, а могут быть частью каких-то обычно крупных и авторитетных медиа. Например, свои фактчекерские проекты есть у агентств Reuters , Associated Press (AP) и Agence France-Presse (AFP) . Именно с такими проектами и работают Facebook и Instagram. Никаких фактчекеров, работающих в самой организации Meta (владеет Фейсбуком и Инстаграмом), не существует в природе. Правда, лично я с Инстаграмом не работаю, поэтому дальше речь пойдёт именно про Фейсбук.

Логика этого взаимодействия такова. Facebook платит сторонним сертифицированным фактчекерским организациям за то, чтобы они мониторили посты в соцсети, выявляли там недостоверную информацию и соответствующим образом её помечали. Внимание! Не удаляли, а лишь помечали.

Для этого разработчики Facebook создали специальный интерфейс, то есть отдельную программу под названием Fact-checking tool . Все партнёры программы получают логины для входа в этот интерфейс и именно там они и могут помечать найденные ими посты, содержащие недостоверную информацию.

Это делается вручную, искусственный интеллект в этом процессе никак не задействован. Алгоритмы могут лишь предложить фактчекеру присмотреться к тому или иному подозрительному, по их мнению, посту. Но не более. Вероятно, среди таких постов будут те, на которые пожаловалось какое-то количество пользователей, указав, что их информация не соответствует действительности. Справа вверху в любой FB-публикации можно нажать на значок „три точки“ и выбрать в меню „Пожаловаться на публикацию“, а затем указать причину: „Ложная информация“.

В арсенале фактчекеров есть несколько табличек, которые они по результатам проверки могут повесить на пост с недостоверными сведениями. „Ложная информация“, „Частично ложная информация“, „Отсутствует контекст“, „Отредактированное фото/видео“.