В субботу дети вновь смогут посетить зоопарк бесплатно

„Для Таллинна как Зеленой столицы Европы очень важно, чтобы воспитание заботы о биологическом разнообразии и комплексного восприятия окружающей среды начинались с детства. Веселое и познавательное времяпровождение в окружении животных должно быть доступно независимо от материального положения семьи, и именно поэтому мы даем детям возможность посетить зоопарк бесплатно“, - сказал вице-мэр Владимир Свет.

В этом зимнем сезоне дети и подростки до 19 лет могут бесплатно посещать зоопарк каждую вторую субботу месяца: 11 февраля, 11 марта и 8 апреля. Во время летнего сезона дети по-прежнему смогут бесплатно посещать зоопарк в День защиты детей и в день рождения зоопарка. Для участия в мероприятиях, которые проходят в день бесплатного посещения, дополнительные билеты приобретать не нужно. Для дошкольников посещение зоопарка бесплатно каждый день. Для всех остальных посетителей и участников мероприятий действует обычный прейскурант.

Зоопарк открыт ежедневно. Вход и кассы открыты с 9 до 15.30, детский зоопарк - с 10 до 17 часов. Внутренние экспозиции работают с 10 до 16, а зоопарк с 9 до 17. По понедельникам внутренние экспозиции закрыты.

В Таллиннском зоопарке насчитывается около 250 видов животных, он является домом почти для 8000 животных. Зоопарк участвует почти в 60 международных программах, направленных на увеличение численности находящихся под угрозой исчезновения видов. Также зоопарк участвует в проектах по защите видов в природе. Зоопарк – одно из ведущих учреждений, занимающихся экопросвещением, активно участвуя в научных исследованиях в области охраны видов.