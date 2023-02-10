Репетитор по эстонскому языку из Ида-Вирумаа: дети не готовы к переходу(132)
Репетитор по эстонскому языку Дарина Дмитриева как никто другой в курсе тех проблем, с которыми сталкивается эстонская молодежь, считающая своим родным языком русский. Почему на школьных переменах дети не имеют права общаться на русском, есть ли буллинг и прессинг по языковому признаку и с какими сложностями перехода на эстонский язык обучения столкнутся в эстонском обществе — в материале RusDelfi.
„Будь добр, говори на государственном языке“
Дарина родом из Ида-Вирумаа, и на протяжении девятнадцати лет ее жизнь была тесно связана с такими городами, как Кохтла-Ярве, Нарва-Йыэсуу и Нарва, поскольку девушка жила и получала основное и общее среднее образование в разных местах. О ситуациях, связанных с языком, Дарина знает не понаслышке. К примеру, ее хорошая знакомая из Йыхвиской гимназии, с которой они виделись в конце декабря, рассказала о том, что весьма в строгой форме ребятам в ее школе и, опосредованно, ей самой давали понять, что на переменах с одноклассниками они не имеют права общаться на русском языке, поскольку русский язык является языком страны-агрессора.