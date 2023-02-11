ВИДЕО | Осиновский: скоро зарплат в конверте станет больше! Певкур: предприятия - не дойные коровы государства

Одно из основных обещаний социал-демократов - рост минимальной зарплаты до 1200 евро за три года. Социал-демократ Евгений Осиновский и реформист Ханно Певкур поспорили на эту тему во время дебатов RusDelfi.

Осиновский: У нас минимальную зарплату определяют в переговорах профсоюзов с работодателями, окончательное решение принимает правительство. На сегодняшний момент мы видим, что уровень минимальной зарплаты начинает отставать. Расходы растут, а людям экономить уже не на чем. Поднимем в 2024 году до 1000 евро, потом до 1200 в течение двух лет. Для госбюджета это плюс, так как это повысит поступление налогов. Однако экономическая теория показывает, если поднимать зарплату слишком быстро, то это скажется на количестве рабочих мест.

Певкур: Очень важен свободный рынок. Я придерживаюсь мнения, если рынок работает, то в него не нужно вмешиваться. Государство не должно платить предприятиям. Если попросят одни, то потребуют и другие. Субсидии будут влиять на свободный рынок. Конечно, для государства лучше, если „минималка“ растет. Но это будет влиять на предприятия, на цену хлеба и молока. В этих секторах многие работают за минималку. Да, повысить можно, но это повлияет на рынок труда и цены.

Осиновский: Если рынок работает, то вмешиваться не надо, согласен. Однако если не устанавливать минимальную зарплату, то многие люди не получат достойную зарплату.

Певкур: Да, но Евгений знает очень хорошо, что уровень минимальной зарплаты должны поддержать работодатели и профсоюзы. Если они согласны, то это их решение. Правительство не может прийти и сказать им - теперь минимальная зарплата 1000 евро.