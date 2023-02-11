ВИДЕО | Осиновский: скоро зарплат в конверте станет больше! Певкур: предприятия - не дойные коровы государства(6)
В предвыборных дебатах RusDelfi сошлись представитель Социал-демократической партии Евгений Осиновский и реформист Ханно Певкур. Политики поспорили об искусственном увеличении минимальной зарплаты. Смотрите видео!
Одно из основных обещаний социал-демократов - рост минимальной зарплаты до 1200 евро за три года. Социал-демократ Евгений Осиновский и реформист Ханно Певкур поспорили на эту тему во время дебатов RusDelfi.
Осиновский: У нас минимальную зарплату определяют в переговорах профсоюзов с работодателями, окончательное решение принимает правительство. На сегодняшний момент мы видим, что уровень минимальной зарплаты начинает отставать. Расходы растут, а людям экономить уже не на чем. Поднимем в 2024 году до 1000 евро, потом до 1200 в течение двух лет. Для госбюджета это плюс, так как это повысит поступление налогов. Однако экономическая теория показывает, если поднимать зарплату слишком быстро, то это скажется на количестве рабочих мест.
Певкур: Очень важен свободный рынок. Я придерживаюсь мнения, если рынок работает, то в него не нужно вмешиваться. Государство не должно платить предприятиям. Если попросят одни, то потребуют и другие. Субсидии будут влиять на свободный рынок. Конечно, для государства лучше, если „минималка“ растет. Но это будет влиять на предприятия, на цену хлеба и молока. В этих секторах многие работают за минималку. Да, повысить можно, но это повлияет на рынок труда и цены.
Осиновский: Если рынок работает, то вмешиваться не надо, согласен. Однако если не устанавливать минимальную зарплату, то многие люди не получат достойную зарплату.
Певкур: Да, но Евгений знает очень хорошо, что уровень минимальной зарплаты должны поддержать работодатели и профсоюзы. Если они согласны, то это их решение. Правительство не может прийти и сказать им - теперь минимальная зарплата 1000 евро.
Осиновский: Может. Вопрос в том, разумно это или нет. Мы считаем, что это разумно. Инфляция более 20%. У нас один из самых больших разрывов в зарплатах. Но мы знаем, что многие получающие минимальную зарплату на самом деле получают больше. Этот уровень минимальной зарплаты является в какой-то степени способом оптимизации налогов. За последний год из-за инфляции работники требуют повышения зарплаты. В этой ситуации растет риск, что будет увеличиваться рост обьемов зарплат в конверте, чтобы работадатель не платил больше налогов. В этой ситуации мы видим, что в 2024 рабочих мест, где можно платить меньше 1000 евро - будет значительно меньше.
Певкур: Еще раз, Евгений, ты ведь согласен, что рынок должен работать. Ваш министр сказал, что все предприятия - это дойный коровы для государства. Это неправильно. (Министр социальных дел Пеэп Петерсон заявил, „предприниматели для нас — дойные коровы, которых мы с удовольствием кормим и развиваем, чтобы они могли платить людям зарплаты“ - RusDelfi)
Осиновский: Соглашусь, это некрасиво и неправильно. Повторю, этот шаг не против работодателей, это установление общего минимуму, который будет действовать для всех.