ФОТО и ВИДЕО | „Это опасно для жизни!“ Сильный ветер стал причиной несчастного случая на строительной площадке

„Я проезжал мимо и видел, как леса рухнули вместе со стеной, и люди упали с вершины лесов высотой не менее шести метров. Не стоит строить стену при таком ветре, это опасно для жизни. Работодатель должен понести ответственность“, — рассказал Delfi Ärileht очевидец несчастного случая. По его словам, пострадал как минимум один человек, которому при передвижении понадобилась поддержка коллег.