ФОТО и ВИДЕО | „Это опасно для жизни!“ Сильный ветер стал причиной несчастного случая на строительной площадке(4)
По словам очевидца, сегодня на строительной площадке волости Саку произошел несчастный случай, в результате которого пострадал как минимум один человек.
„Я проезжал мимо и видел, как леса рухнули вместе со стеной, и люди упали с вершины лесов высотой не менее шести метров. Не стоит строить стену при таком ветре, это опасно для жизни. Работодатель должен понести ответственность“, — рассказал Delfi Ärileht очевидец несчастного случая. По его словам, пострадал как минимум один человек, которому при передвижении понадобилась поддержка коллег.
Несчастье произошло на строительной площадке, расположенной по адресу Лепатрину теэ 8 в волости Саку, где в настоящее время строится торгово-производственное здание. Подрядчиком является строительная компания Rand&Tuulberg AS, а заказчиком здания – R-Park Tänassilma OÜ.
По словам Томека Сюльта, представителя субподрядчика InfraRoad OÜ, это история с ними не связана, поэтому они не могут ее комментировать.
Delfi также связался со строительной компанией Rand&Tuulberg AS. Новость будет дополнена.