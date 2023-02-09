09.02.2023, 14:19
ФОТО | Полиция просит помощи в установлении личности мужчины и женщины, подозревающихся в краже(16)
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция просит помощи общественности в установлении личности изображенных на фото мужчины и женщины.
Данных людей подозревают в том, что 7 февраля они совершили кражу из расположенного в центре Таллинна ювелирного магазина.
Полиция просит всех, кто узнал изображенных на снимке людей, сообщить об этом полиции по номеру 59124528 или имейлу sergei.nikiforov@politsei.ee.