ФОТО | Полиция просит помощи в установлении личности мужчины и женщины, подозревающихся в краже

Данных людей подозревают в том, что 7 февраля они совершили кражу из расположенного в центре Таллинна ювелирного магазина.

Полиция просит всех, кто узнал изображенных на снимке людей, сообщить об этом полиции по номеру 59124528 или имейлу sergei.nikiforov@politsei.ee.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram или Instagram .