ЧП и криминал
09.02.2023, 14:19

ФОТО | Полиция просит помощи в установлении личности мужчины и женщины, подозревающихся в краже

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Arvatavad juveelivargad
Arvatavad juveelivargad
ФОТО: Politsei | Delfi Meedia

Полиция просит помощи общественности в установлении личности изображенных на фото мужчины и женщины.

Данных людей подозревают в том, что 7 февраля они совершили кражу из расположенного в центре Таллинна ювелирного магазина.

Полиция просит всех, кто узнал изображенных на снимке людей, сообщить об этом полиции по номеру 59124528 или имейлу sergei.nikiforov@politsei.ee.

Juveelivargad

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