ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Я усыновлен. Имею ли я те же права наследования, что и биологические дети?

„Мои мать и отец не были женаты, когда я родился. Мне было 3 года, когда моя мама вышла замуж за другого мужчину, этот мужчина официально усыновил меня, и я стал его пасынком. В семье родилось еще двое детей, а еще у отчима была одна дочь до того, как он женился на моей маме“, - рассказывает читатель свою историю Maaleht.