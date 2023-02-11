11.02.2023, 16:31
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Я усыновлен. Имею ли я те же права наследования, что и биологические дети?(2)
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„Мои мать и отец не были женаты, когда я родился. Мне было 3 года, когда моя мама вышла замуж за другого мужчину, этот мужчина официально усыновил меня, и я стал его пасынком. В семье родилось еще двое детей, а еще у отчима была одна дочь до того, как он женился на моей маме“, - рассказывает читатель свою историю Maaleht.
„Теперь мой отчим умер и оставил после себя дом, который построил, когда был женат на моей матери. Как будет разделен этот дом (и другое имущество)? Правда ли, что, поскольку я не биологический ребенок, а приемный, у меня меньше прав на собственность, чем у биологических детей мужчины?“ - спрашивает читатель.