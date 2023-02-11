11.02.2023, 21:14
Руководитель самого энергоемкого предприятия Эстонии: почему мы боимся промышленных предприятий как огня?(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
В прошлом году Estonian Cell столкнулось с серьезными испытаниями, но крупное предприятие продолжает бороться за свое существование, пишет издание Delfi Ärileht.
В конце прошлого года действующий в городе Кунда завод, входящий в компанию Heinzel Group, вынужден был пойти на беспрецедентный шаг. Образно говоря, завод на две недели вытащил вилку из розетки, хотя отключить электроснабжение полностью он не мог, иначе это привело бы к катастрофе. Член правления предприятия Сийри Лахе старается сдерживать себя, когда отвечает тем, кто заявляет, что заводы, потребляющие много электроэнергии, следует закрыть во время энергетического кризиса. „Люди не знают, о чем говорят. Это безответственные заявления“, - считает она.