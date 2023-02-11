Руководитель самого энергоемкого предприятия Эстонии: почему мы боимся промышленных предприятий как огня?

В конце прошлого года действующий в городе Кунда завод, входящий в компанию Heinzel Group, вынужден был пойти на беспрецедентный шаг. Образно говоря, завод на две недели вытащил вилку из розетки, хотя отключить электроснабжение полностью он не мог, иначе это привело бы к катастрофе. Член правления предприятия Сийри Лахе старается сдерживать себя, когда отвечает тем, кто заявляет, что заводы, потребляющие много электроэнергии, следует закрыть во время энергетического кризиса. „Люди не знают, о чем говорят. Это безответственные заявления“, - считает она.

Начавшаяся в Украине война повлияла на производство в первый же день: предприятие в срочном порядке приняло решение, что отныне не закупит в России ни одного кубометра древесины. Решение было принципиальным, и отступать от него никто не собирается. В основном завод занимается обработкой сырья, поступающего из эстонских лесов, но из-за действующего в Эстонии уникального порядка, когда в течение некоторого времени прекращается санитарная вырубка и вырубка растущего леса, завод вынужден закупать древесину за границей. По подписанному непосредственно перед началом боевых действий в Украине контракту в 2022 году предприятие планировало закупать древесину в России. Но все изменилось в одночасье.