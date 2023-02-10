8 СОВЕТОВ в преддверии сезона декларирования доходов

Если есть два получателя жилищного кредита, то 50% от суммы процентов вносится в обе декларации. Если заёмщик, являющийся 100%-ным собственником жилья, желает задекларировать полную сумму, другой заёмщик должен вручную удалить проценты из своей предварительно заполненной декларации. После этого заёмщик может заявить всю сумму. Получатель налоговой льготы должен быть одновременно заёмщиком, владельцем недвижимости и жильцом, а максимальная сумма уплаченных процентов, которую можно вычесть из дохода, составляет 300 евро.

Обзор выплаченных процентов можно найти в интернет-банке. Оттуда информация о процентах может быть передана в предварительно заполненную декларацию Налогово-таможенного департамента, куда вносится сумма процентов, связанных с кредитом.

Владельцам жилья следует иметь в виду, что проценты по кредиту на покупку жилья или участка под строительство дома, которые они выплатили банку в 2022 году, могут быть вычтены из их налогооблагаемого дохода. Однако Вам придётся самостоятельно проверить и заполнить эту информацию в своей декларации.

К доходам, облагаемым подоходным налогом, относятся заработная плата, предпринимательский доход, доход от аренды и роялти, процентный доход, облагаемые налогом стипендии, субсидии, премии и пенсии, а также прибыль от продажи имущества.

Декларация о подоходном налоге частично заполнена заранее, что значительно облегчает ее подачу. В электронной среде Налогово-таможенного департамента (e-MTA) Вы можете получить общую информацию о своих доходах до истечения срока подачи декларации, и в ней также отображается Ваше ожидаемое обязательство по подоходному налогу – сколько Вы имеете право получить обратно или сколько ещё Вам придется заплатить, согласно данным e-MTA.

Для тех, у кого есть основания ожидать возврата подоходного налога, также неплохо подготовиться к разумному использованию возвращенных денег с максимальным эффектом.

4. Возврат подоходного налога по взносам в третью пенсионную ступень

Одной из важнейших причин, по которой накопление в III ступени выгодно, является предоставляемая скидка по подоходному налогу. Подоходный налог может быть возвращен со взносов в III ступень, если они не превышают 15% Вашего валового дохода (т. е. Вашего дохода до уплаты налогов) в 2022 году. Общая сумма взносов за год не должна превышать 6000 евро.

Например, ежемесячно выплачивая 50 евро в третью ступень, Вы получите 600 евро в год. Тогда 120 евро будут возвращены по Вашей декларации о подоходном налоге.

Если и работодатель делает взносы в III ступень, эти суммы также будут учитываться.

5. Инвесторы должны отправлять отчёт об инвестиционном счёте

Инвесторы, будь то активные или пассивные, должны немного внимательнее отнестись к декларированию доходов и выбрать, декларировать ли инвестиционный доход в системе инвестиционного счёта или в обычной системе.

В случае инвестиционного счёта отчёт о состоянии счёта должен быть направлен в Налогово-таможенный департамент в любом случае, даже если счёт не использовался в течение года. Отчёт об инвестиционном счёте должен фиксировать все суммы, которые Вы переводили на счёт и со счёта в течение календарного года. Однако подоходный налог нужно платить только в том случае, если Вы сняли с инвестиционного счёта больше денег, чем внесли на него. Если Вы забыли задекларировать свой инвестиционный счёт, у Вас есть три года, чтобы внести исправления в свою налоговую декларацию.

По стандартной системе Вам необходимо декларировать инвестиционный доход только в том случае, если Вы продали ценные бумаги в 2022 году. Данные о сделках с ценными бумагами, проведенных через Эстонский центральный регистр ценных бумаг, будут предварительно заполнены в декларации, важно указать стоимость приобретения. Если счёт был неактивным, нет необходимости что-либо декларировать.

6. Налоговые льготы могут быть переданы супругу или супруге