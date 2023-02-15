Читатель жалуется: почему камера на свалке следит, как я выбрасываю мусор?

Что бы вы сделали, если бы увидели, что на свалке за вами наблюдает камера — вы больше не можете бросить засохшую после праздников ель или старый унитаз в контейнер для упаковки. Один из читателей Maaleht был ужасно расстроен таким недавним открытием, но, видимо, так оно и теперь и будет, пишет Maaleht.