Новости Эстонии
15.02.2023, 08:42

Читатель жалуется: почему камера на свалке следит, как я выбрасываю мусор?

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Станция отходов волости Харку открывается после телефонного звонка.
Станция отходов волости Харку открывается после телефонного звонка.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Что бы вы сделали, если бы увидели, что на свалке за вами наблюдает камера — вы больше не можете бросить засохшую после праздников ель или старый унитаз в контейнер для упаковки. Один из читателей Maaleht был ужасно расстроен таким недавним открытием, но, видимо, так оно и теперь и будет, пишет Maaleht.

Волость Харку нашла гениальное решение для предотвращения смешивания неправильного мусора с отсортированным и охраны собранного мусора. На деньги муниципалитета построены специальные здания-станции, двери которых можно открыть только позвонив с телефона, а внутри и снаружи здания есть камеры наблюдения. Самые настоящие инновации и использование ИТ-решений, но зачем все это нужно?

В Мустамяэ и Ласнамяэ мусорные контейнеры стоят на углу улиц и не охраняются, зачем в Харку выявлять привозящих отсортированные отходы и контролировать их с помощью камер? Скорее проблема в том, что мусор, как правило, уносят в лес“, — написал читатель Maaleht.

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