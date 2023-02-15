15.02.2023, 08:42
Читатель жалуется: почему камера на свалке следит, как я выбрасываю мусор?(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Что бы вы сделали, если бы увидели, что на свалке за вами наблюдает камера — вы больше не можете бросить засохшую после праздников ель или старый унитаз в контейнер для упаковки. Один из читателей Maaleht был ужасно расстроен таким недавним открытием, но, видимо, так оно и теперь и будет, пишет Maaleht.
„Волость Харку нашла гениальное решение для предотвращения смешивания неправильного мусора с отсортированным и охраны собранного мусора. На деньги муниципалитета построены специальные здания-станции, двери которых можно открыть только позвонив с телефона, а внутри и снаружи здания есть камеры наблюдения. Самые настоящие инновации и использование ИТ-решений, но зачем все это нужно?