Госконтроль проверил обоснованность запросов в государственных банках данных и выявил нарушения

Госконтроль провел аудит таких банков данных, как информационная система социального защиты (SKAIS), регистр социальных услуг и пособий (STAR), регистр наказаний (KARR), интерфейс производства по делам о проступке (VMP) системы e-toimik («э-дело“) и система автоматической биометрической идентификации личности (ABIS), находящаяся на стадии разработки.

„Пользователь конфиденциальных данных должен иметь доступ к тем данным, которые непосредственно касаются его работы и которые ему необходимо знать, но не более того», – сказал государственный контролер Янар Хольм. „ По мнению Госконтроля, доступ пользователей к информации банков данных SKAIS1 и STAR Департамента социального страхования слишком обширен, и это создает определенный риск неправомерного использования данных“.

В регистре социальных услуг и пособий STAR должностное лицо местного самоуправления может получить доступ к делопроизводствам, касающимся жителей других муниципалитетов, и содержащимся в них данным. Госконтроль указывает, что в регистре STAR не было принято необходимых мер для анализа журналов регистрации и для проверки обоснованности запросов. Количество делопроизводств, к которым имеют доступ пользователи, относительно велико, так как регистр социальных услуг и пособий STAR используется с апреля 2010 года и с тех пор данные не выводились из банка данных (например, не архивировались). Это придает еще больший вес необходимости защиты большого количества персональных данных.

По мнению Госконтроля, пользователи банков данных регистра STAR в местных самоуправлениях должны иметь доступ к данным жителей своего муниципалитета. Если же необходим доступ к делопроизводствам, относящимся к жителям муниципалитетов, то следует определить дополнительную процедуру контроля валидации доступа.