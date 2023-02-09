Вот это везение! В Bingo loto выиграли джекпот в 616 600 евро

В последний раз джекпот Bingo loto в 573 604,90 евро выиграли 23 ноября. Тогда победителем оказался мужчина из Тарту, работающий в сфере строительства, который купил свой выигрышный билет в интернете.

В 2022 году Eesti Loto заплатила государству в виде налога на азартные игры около 16 миллионов евро. В качестве выигрышей Eesti Loto в прошлом году выплатила 35,6 миллиона евро, в том числе в качестве выигрышей экспресс-лотереи 6,6 миллиона евро.