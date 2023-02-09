09.02.2023, 10:10
Вот это везение! В Bingo loto выиграли джекпот в 616 600 евро(5)
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В телепередаче „Большая лото-среда“ вчера разыграли джекпот Bingo loto в сумме 616 648,30 евро. Выигрышный билет с одним игровым полем был куплен в R-kiosk в Курессааре.
В последний раз джекпот Bingo loto в 573 604,90 евро выиграли 23 ноября. Тогда победителем оказался мужчина из Тарту, работающий в сфере строительства, который купил свой выигрышный билет в интернете.
В 2022 году Eesti Loto заплатила государству в виде налога на азартные игры около 16 миллионов евро. В качестве выигрышей Eesti Loto в прошлом году выплатила 35,6 миллиона евро, в том числе в качестве выигрышей экспресс-лотереи 6,6 миллиона евро.