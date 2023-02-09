Новости Эстонии
09.02.2023, 13:45

„Одежда порвана, руки и ноги в крови“, — почтальон сунул посылку собаке в пасть и побежал к машине

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В Omniva все новые сотрудники проходят электронный курс "Собака — друг или враг", который должен подготовить их к подобным встречам.
В Omniva все новые сотрудники проходят электронный курс "Собака — друг или враг", который должен подготовить их к подобным встречам.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Ежемесячно жертвами собак становятся в среднем 1-2 почтальона. Однако почтовые компании также сталкивались с таким отношением владельцев животных, что если разносчик газет боится собаку, ему следует найти другую работу, пишет Maaleht.

В раннее предновогоднее утро почтальон Express Post разносила газеты в Эльва. 75-летняя женщина складывала заказанные издания в почтовый ящик частного дома, когда на нее напали две собаки, вырывавшиеся за пределы двора частного дома.

Собаки покусали руки почтальона, и травмы были настолько серьезными, что скорая помощь отвезла ее в больницу для оказания первой помощи. Женщина, проработавшая в этой сфере много лет и очень хорошо знавшая свой район, все еще несколько шокирована инцидентом, произошедшим несколько недель назад.

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