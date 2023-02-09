„Одежда порвана, руки и ноги в крови“, — почтальон сунул посылку собаке в пасть и побежал к машине

В раннее предновогоднее утро почтальон Express Post разносила газеты в Эльва. 75-летняя женщина складывала заказанные издания в почтовый ящик частного дом а, когда на нее напали две собаки, вырывавшиеся за пределы двор а частного дома.

Собаки покусали руки почтальона, и травмы были настолько серьезными, что скорая помощь отвезла ее в больницу для оказания первой помощи. Женщина, проработавшая в этой сфере много лет и очень хорошо знавшая свой район, все еще несколько шокирована инцидентом, произошедшим несколько недель назад.