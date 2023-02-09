09.02.2023, 13:45
„Одежда порвана, руки и ноги в крови“, — почтальон сунул посылку собаке в пасть и побежал к машине(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Ежемесячно жертвами собак становятся в среднем 1-2 почтальона. Однако почтовые компании также сталкивались с таким отношением владельцев животных, что если разносчик газет боится собаку, ему следует найти другую работу, пишет Maaleht.
В раннее предновогоднее утро почтальон Express Post разносила газеты в Эльва. 75-летняя женщина складывала заказанные издания в почтовый ящик частного дома, когда на нее напали две собаки, вырывавшиеся за пределы двора частного дома.