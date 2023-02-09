Таллиннское горсобрание обсуждает лишение городских знаков почета тех, кто распространяет прокремлевские идеи

„Странно, что в то время, когда Эстонское государство поддерживает Украину в борьбе с агрессором, среди обладателей почетного знака столицы есть лица, чья деятельность связана с расширением сферы влияния Кремля. Их место точно не в этом списке“, — заявил заместитель председателя фракции Партии реформ Сандер Андла.

Он пояснил, что на данный момент нет регламента, на основании которого город Таллинн мог бы отзывать выданные знаки отличия. „Мы хотим исправить ситуацию, исключив из числа почетных граждан Таллинна лиц, распространяющих влияние Кремля и наносящих сильный удар по имиджу столицы“, — добавил Андла.

„Это вопрос ценностей. Таллинн – столица Эстонии, и признание города не должно быть выражено людям, которые поддерживают режим, угрожающий безопасности и независимости Эстонии. Необходимо проэстонское управление городом, и это должно выражаться в конкретных действиях. Лица, распространяющие российскую пропаганду, должны быть лишены признания“, — заявил председатель фракции Isamaa Карл Сандер Касе.

В пояснительной записке к проекту, инициированному Партией реформ и Isamaa, говорится, что Алексей Семенов, получивший Таллиннский орден „За заслуги“ в 2017 году, уже много лет находится под наблюдением Полиции безопасности. Возглавляемый им Информационный центр по правам человека назван в ежегодниках КаПо главным инструментом российской политики влияния в Эстонии. Например, КаПо установила, что информационный центр получал деньги от Фонда правовой защиты и поддержки российских соотечественников, проживающих за рубежом, для распространения ложных утверждений Кремля о нарушениях прав человека в Эстонии. Семенов также заявил, что считает Крым частью России.