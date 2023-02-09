Таллиннское горсобрание обсуждает лишение городских знаков почета тех, кто распространяет прокремлевские идеи(36)
На сегодняшней сессии Таллиннское горсобрание обсудит предложение Партии реформ и фракции Isamaa изменить столичный устав таким образом, чтобы городской знак отличия можно было отозвать у лиц, помогающих распространению влияния Российской Федерации и оправдывающих агрессию России в Украине.
„Странно, что в то время, когда Эстонское государство поддерживает Украину в борьбе с агрессором, среди обладателей почетного знака столицы есть лица, чья деятельность связана с расширением сферы влияния Кремля. Их место точно не в этом списке“, — заявил заместитель председателя фракции Партии реформ Сандер Андла.
Он пояснил, что на данный момент нет регламента, на основании которого город Таллинн мог бы отзывать выданные знаки отличия. „Мы хотим исправить ситуацию, исключив из числа почетных граждан Таллинна лиц, распространяющих влияние Кремля и наносящих сильный удар по имиджу столицы“, — добавил Андла.
„Это вопрос ценностей. Таллинн – столица Эстонии, и признание города не должно быть выражено людям, которые поддерживают режим, угрожающий безопасности и независимости Эстонии. Необходимо проэстонское управление городом, и это должно выражаться в конкретных действиях. Лица, распространяющие российскую пропаганду, должны быть лишены признания“, — заявил председатель фракции Isamaa Карл Сандер Касе.
В пояснительной записке к проекту, инициированному Партией реформ и Isamaa, говорится, что Алексей Семенов, получивший Таллиннский орден „За заслуги“ в 2017 году, уже много лет находится под наблюдением Полиции безопасности. Возглавляемый им Информационный центр по правам человека назван в ежегодниках КаПо главным инструментом российской политики влияния в Эстонии. Например, КаПо установила, что информационный центр получал деньги от Фонда правовой защиты и поддержки российских соотечественников, проживающих за рубежом, для распространения ложных утверждений Кремля о нарушениях прав человека в Эстонии. Семенов также заявил, что считает Крым частью России.
В 2016 году Сергей Гаранжа, получивший в свое время Таллиннский орден „За заслуги перед городом“ по предложению городской управы, помимо незнания национального языка, привлек внимание публики тем, что учащиеся школы фотографировались на школьные фото на фоне символики Советского Союза и исполняли стихи и песни на тему так называемой Великой Отечественной войны в красноармейских мундирах. Последнее описывается в ежегоднике Полиции безопасности как пример влияния Кремля, связанный с 9 мая.
Сандер Андла заявил, что рассмотрение этого законопроекта в горсобрании шло не очень гладко. „Мы инициировали его еще в мае прошлого года и рассчитывали на быструю процедуру, потому что проблема была актуальной. Однако правовая комиссия горсобрания вынесла его на обсуждение только в октябре, но тогда же голосами Центристской партии и EKRE решили не отправлять его на сессию горсобрания. Сегодня мы дойдем до первого чтения“, - сказал Андла.