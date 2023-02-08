ГАЛЕРЕЯ | Стрельбы на эстонском полигоне подтвердили точность HIMARS

HIMARS стреляли учебными снарядами сниженной дальности, все ракеты поразили свои цели.

„Вскоре Силы обороны также получат эти системы. Пока мы находимся здесь эстонские военнослужащие могут наблюдать за нашими действиями, учиться и задавать интересующие их вопросы – благодаря этому они смогут наилучшим образом внедрить новые вооружения в свою систему“, – отметил командир 1-го батальона 75-й артиллерийской бригады армии США подполковник Эмилиано Телладо (Emiliano Tellado).

По его словам, сотрудничество с 1-й пехотной бригадой Сил обороны полезно обеим сторонам. В частности, американцы получили возможность наладить взаимодействие с союзниками и получить зимний опыт эксплуатации техники.

„Нам еще не приходилось действовать зимой – это крайне полезный опыт. Во время стрельбы машина вела себя непривычно и скользила на льду от отдачи. Однако приобретенные знания, сотрудничество с союзниками и проверка наших возможностей на сложном ландашфте Эстонии делают нас сильнее“, – считает член экипажа одной из установок HIMARS штаб-сержант Барнс.

Прошлым летом на саммите в Мадриде президент США Джо Байден объявил об усилении присутствия американских сил в странах Балтии. В Эстонию отправили пехотную роту и подразделение HIMARS с элементами управления. Для улучшения взаимодействия американские подразделения принимают участие в учениях Сил обороны.

В декабре прошлого года Центр оборонных инвестиций (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus – RKIK) и Агенство сотрудничества в области безопасности (DCSA) США заключили сделку о поставках в Эстонию РСЗО HIMARS. . Общая стоимость контракта превышает 200 млн долларов – это самая большая инвестиция в оборону Эстонии.

В этот пакет входят шесть пусковых установок с боеприпасами, средства связи, обучение, логистика и обслуживание систем на протяжении всего срока эксплуатации.

Контракт предполагает поставку ракет с дальностью стрельбы 70-300 километров. Помимо Эстонии HIMARS также приобретут Латвия и Литва.