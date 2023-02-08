Россия выполнила требование Эстонии по сокращению числа работников посольства в Таллинне

Она уточнила, что к 1 февраля численность сотрудников российского посольства должны были сократить до 8 дипломатов и 15 членов административного, технического и обслуживающего персонала. Посол России Владимир Липаев покинул Эстонию во вторник.

Напомним, что в январе Эстония потребовала от России сократить число работников посольства РФ в Таллинне, чтобы был обеспечен паритет с количеством работников посольства Эстонии в России. На это Россия вызвала посла Эстонии, которому была передана просьба покинуть Москву к 7 февраля. МИД РФ сообщил, что отзывает также российского посла из столицы Эстонии.