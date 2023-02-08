Россия выполнила требование Эстонии по сокращению числа работников посольства в Таллинне(3)
Россия сократила число работников посольства в Таллинне до количества, которое потребовало Эстония. Во вторник Россию покинул посол Эстонии, а Эстонию - посол РФ, передает rus.err.
„Посольство РФ выполнило требования, которые были установлены нотой МИД Эстонии“, - сообщила ERR официальный представитель министерства Анна Тислер-Лаврентьев.
Она уточнила, что к 1 февраля численность сотрудников российского посольства должны были сократить до 8 дипломатов и 15 членов административного, технического и обслуживающего персонала. Посол России Владимир Липаев покинул Эстонию во вторник.
Посол Эстонии Маргус Лайдре во вторник отбыл из Москвы, сообщила Тислер-Лаврентьев. Лайдре продолжит работу на дипломатической службе, добавила пресс-секретарь МИД.
Напомним, что в январе Эстония потребовала от России сократить число работников посольства РФ в Таллинне, чтобы был обеспечен паритет с количеством работников посольства Эстонии в России. На это Россия вызвала посла Эстонии, которому была передана просьба покинуть Москву к 7 февраля. МИД РФ сообщил, что отзывает также российского посла из столицы Эстонии.