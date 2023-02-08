Закон о реформе льготных пенсий принят. Что изменится?
Законопроект реформы льготных пенсий, прошедший сегодня в Рийгикогу третье чтение, изменит эстонскую пенсионную систему, сделав ее более современной, справедливой и ориентированной на индивидуальные потребности работника.
Реформирование пенсий по старости на льготных условиях и пенсий по выслуге лет – важный этап модернизации пенсионной системы.
Кроме Эстонии, только Хорватия пока не реформировала государственную систему начисления льготных пенсий, которая восходит к середине прошлого века. „Это важный шаг к тому, чтобы сделать нашу пенсионную систему современнее и персональнее. Вместо устаревших списков профессий, созданных в Советском Союзе, мы создали систему поддержки трудоспособности, намного лучше учитывающую индивидуальные потребности людей, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Это означает, что состояние здоровья человека оценивается индивидуально и для здорового человека в трудоспособном возрасте возможен плавный переход из одной профессии в другую. Избегая слишком раннего выхода человека на пенсию, мы экономим существенное количество денег, которые сможем инвестировать в повышение пенсий.
В результате реформы исчезнут списки профессий, принадлежность к которым ранее позволяло досрочно выйти на пенсию. На замену ей придет система оценки трудоспособности, когда будет персонально оцениваться состояние здоровья человека, его пригодность к работе, кроме того, разработан ряд услуг и пособий, поддерживающих смену карьеры.
Пенсии на льготных условиях по-прежнему будут выплачиваться тем людям, которые к настоящему времени уже наработали стаж, необходимый для ее получения, а также тем представителям профессий, подразумевающих ее получение, которые с момента вступления в силу закона успеют отработать не менее половины необходимого льготного стажа. Если стаж, необходимый для определения льготной пенсии, составляет 12 лет 6 месяцев и менее, дополнительный стаж может быть получен до 31 декабря 2030 года, а в случае требования о большем стаже он может накапливаться до 31 декабря 2036 года.
В виде исключения более длительный переходный период – до конца 2049 – установлен для работников сланцевой отрасли. Причиной этого являются изменения, связанные с зеленым поворотом.
В ходе реформы льготных пенсий организации, представляющие работодателей и профсоюзы, заключили с Министерством социальных дел соглашение о доброй воле, в котором было согласовано создание дополнительных мер, позволяющих людям трудоспособного возраста дольше оставаться на рынке труда.
После принятия закона продолжится обсуждение деталей относительно создания дополнительных мер, которые позволят людям трудоспособного возраста дольше оставаться на рынке труда. К ним относятся, например, разработка пакета услуг, поддерживающих смену профессии и согласование принципов системы компенсации заболеваний, полученных на рабочем месте, в том числе профессиональных заболеваний, которая может быть реализована в полной мере не позднее даты, когда заканчивается накопление трудового стажа.
Первые шаги по отказу от подобной системы были сделаны в 2003 году: члены Рийгикогу 10-го созыва больше не могли накапливать стаж работы, необходимый для получения льготной пенсии.