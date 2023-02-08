Закон о реформе льготных пенсий принят. Что изменится?

Реформирование пенсий по старости на льготных условиях и пенсий по выслуге лет – важный этап модернизации пенсионной системы.

Кроме Эстонии, только Хорватия пока не реформировала государственную систему начисления льготных пенсий, которая восходит к середине прошлого века. „Это важный шаг к тому, чтобы сделать нашу пенсионную систему современнее и персональнее. Вместо устаревших списков профессий, созданных в Советском Союзе, мы создали систему поддержки трудоспособности, намного лучше учитывающую индивидуальные потребности людей, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Это означает, что состояние здоровья человека оценивается индивидуально и для здорового человека в трудоспособном возрасте возможен плавный переход из одной профессии в другую. Избегая слишком раннего выхода человека на пенсию, мы экономим существенное количество денег, которые сможем инвестировать в повышение пенсий.

В результате реформы исчезнут списки профессий, принадлежность к которым ранее позволяло досрочно выйти на пенсию. На замену ей придет система оценки трудоспособности, когда будет персонально оцениваться состояние здоровья человека, его пригодность к работе, кроме того, разработан ряд услуг и пособий, поддерживающих смену карьеры.

Пенсии на льготных условиях по-прежнему будут выплачиваться тем людям, которые к настоящему времени уже наработали стаж, необходимый для ее получения, а также тем представителям профессий, подразумевающих ее получение, которые с момента вступления в силу закона успеют отработать не менее половины необходимого льготного стажа. Если стаж, необходимый для определения льготной пенсии, составляет 12 лет 6 месяцев и менее, дополнительный стаж может быть получен до 31 декабря 2030 года, а в случае требования о большем стаже он может накапливаться до 31 декабря 2036 года.

В виде исключения более длительный переходный период – до конца 2049 – установлен для работников сланцевой отрасли. Причиной этого являются изменения, связанные с зеленым поворотом.