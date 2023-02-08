Эстонский Красный крест собирает пожертвования для пострадавших в результате землетрясения в Турции

Эстонский Красный крест отмечает, что частично или полностью разрушены оказались более 17 000 домов, тысячи людей погибли, десятки тысяч получили травмы. По оценкам на данный момент, тем или иным образом в результате землетрясения пострадали 13 миллионов человек.

„Потребность в помощи в Турции возрастает с каждой минутой. Международный Красный крест обратился к нам вчера вечером с просьбой об экстренной помощи, и мы начали в Эстонии сбор пожертвований“, - сообщил генеральный секретарь Эстонского Красного креста Арви Перв. „Жизни десятков тысяч людей разбиты вдребезги. Передавая помощь, мы можем немного смягчить сложную ситуацию“, - добавил он.

Турецкая и сирийская организации Красного полумесяца сразу же приступили к действиям: около 300 сотрудников и 630 добровольцев участвуют в поисково-спасательных работах, оказывают первую помощь, организуют транспорт для раненых и т.д. В кризисный регион доставлено 80 грузовиков с питанием и передвижных кухонь, 1500 палаток, более 21 тысяч одеял и др.

Пожертвовать пострадавшим в землетрясении можно через домашнюю страницу Эстонского Красного креста.