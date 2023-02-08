ФОТОНОВОСТЬ | Бывшего посла Эстонии Маргуса Лайдре видели на автозаправке в Ивангороде(19)
Посол Эстонии в России Маргус Лайдре вернулся в страну. Вчера утром он покинул свою московскую резиденцию. Его отозвали с должности президентским указом от 6 февраля.
Один из участников группы в фейсбуке „Граница Нарва-Ивангород“ выложил фото, на котором виден автомобиль посла, стоящий на автозаправке „Татнефть“ в Ивангороде, 7 февраля. В комменатриях к посту участники группы позволили себе шутки по поводу того, сколько российского топлива посол привезет в Эстонию. Автор поста написал комментаторам в ответ, что не видел, чтобы канистру с бензином убирали в багажник. И высказал предположение, что посол остановился, чтобы протереть фары и госномер от дорожной грязи. Некоторые комментирующие пост обеспокоены сложившимся положением дел в дипломатических отношениях между Россией и Эстонией.
Напомним, что правительство Эстонии еще в начале января потребовало уменьшить количество сотрудников российского посольства в Таллинне в два раза. Россия в конце января ответила на это понижением уровня дипломатических отношений с Эстонией и теперь выслала посла из страны. В настоящее время посольства обеих стран работают без послов.