ФОТОНОВОСТЬ | Бывшего посла Эстонии Маргуса Лайдре видели на автозаправке в Ивангороде

Один из участников группы в фейсбуке „Граница Нарва-Ивангород“ выложил фото, на котором виден автомобиль посла, стоящий на автозаправке „Татнефть“ в Ивангороде, 7 февраля. В комменатриях к посту участники группы позволили себе шутки по поводу того, сколько российского топлива посол привезет в Эстонию. Автор поста написал комментаторам в ответ, что не видел, чтобы канистру с бензином убирали в багажник. И высказал предположение, что посол остановился, чтобы протереть фары и госномер от дорожной грязи. Некоторые комментирующие пост обеспокоены сложившимся положением дел в дипломатических отношениях между Россией и Эстонией.