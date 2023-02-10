Украина, Россия, Бангладеш, Иран: как иностранцы бесплатно и за деньги учат эстонский язык(7)
О том, как много возможностей изучения эстонского языка существует в стране, мы слышим часто - помимо бесплатных курсов от Фонда интеграции и Settle in Estonia вы можете найти частную языковую школу, которую еще и оплатит Касса по безработице - при условии, что вы не работаете (подробнее об условиях компенсации можно узнать на официальном сайте). Но какой из вариантов эффективнее и насколько доступно обучение для иностранцев? RusDelfi пообщался с теми, кто переехал в Эстонию из других стран и пытается освоить язык.
Зоя Пайю, 22 года, переехала в Эстонию в 2021 из России
Потратила на обучение: 1800 евро (курс B2)
Я начала учить эстонский в 2022-м, в середине февраля начался курс А2. Моя мотивация - это получение постоянного вида на жительства и смена гражданства. В повседневной же жизни эстонский язык мне очень помогает общаться для заказа в кафе, узнавать в магазине, где что лежит, ещё мне очень нравится понимать рекламу и вывески вокруг, также в общении с мужем эстонцем на базовом бытовом уровне перешли на эстонский.