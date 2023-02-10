Украина, Россия, Бангладеш, Иран: как иностранцы бесплатно и за деньги учат эстонский язык

Я начала учить эстонский в 2022-м, в середине февраля начался курс А2. Моя мотивация - это получение постоянного вида на жительства и смена гражданства. В повседневной же жизни эстонский язык мне очень помогает общаться для заказа в кафе, узнавать в магазине, где что лежит, ещё мне очень нравится понимать рекламу и вывески вокруг, также в общении с мужем эстонцем на базовом бытовом уровне перешли на эстонский.

Я пришла на курсы, зная только алфавит, и с умением произносить буквы. Сами курсы было найти несложно, я читала много отзывов и тщательно выбирала. И не ошиблась! Возникла небольшая сложность с тем, что вступительный тест в школу я не сдала, но меня все равно взяли, чему я очень рада. Но уже знала над чем мне предстоит самостоятельная работа, я занималась действительно больше всех, так как на первом этапе была самой слабой. У меня сейчас подтвержденный государственным экзаменом А2, и я продолжаю учить язык в той же школе на B1, оплачиваю уже самостоятельно (1800 евро) - предыдущий курс оплачивала Касса по безработице, так как я в тот момент стояла на бирже труда. Каждый сможет получить пользу от бесплатных курсов, если есть мотивация и язык действительно интересен, но так как у меня была другая возможность, я ей воспользовалась.