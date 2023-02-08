Fermi Energia определилась с технологией строительства атомной электростанции в Эстонии

Предложение GE Hitachi оказалось наилучшим среди других полученных предложений. Реактор BWRX-300 впервые будет построен в Канаде на площадке АЭС Дарлингтон вблизи города Торонто в провинции Онтарио. На основе полученных данных из Канады можно будет поэтапно начать этап планирования, проектирования и строительства эстонской АЭС.



„BWRX-300 – это кипящий водяной реактор, который используется и хорошо известен во многих европейских странах, включая Финляндию и Швецию. Планируемый для Эстонии реактор намного меньше реакторов, используемых в Скандинавии. Это обеспечивает его большую безопасность, а также снижает затраты и сокращает время строительства. В то же время схожая технология позволит использовать опыт наших соседей и предложить потребителям чистую электроэнергию по стабильной и доступной цене“, – сказал Калев Калеметс, директор Fermi Energia.



„Для нас большая честь, что именно наша технология малых модульных реакторов была выбрана компанией Fermi Energia для помощи Эстонии в достижении ее энергетической безопасности и климатических целей“, – сказал Джей Вилеман (Jay Wileman), президент и генеральный директор GE Hitachi. „Этот выбор еще раз подтверждает, что BWRX-300 является ведущим решением в области малых модульных реакторов. Используя уникальное сочетание существующего топлива, упрощения конструкции, проверенных компонентов и проекта, основанного на лицензированном реакторе, BWRX-300 предлагает конкурентоспособную по стоимости электрогенерацию с нулевым уровнем выбросов CO2 в обозримые сроки строительства“.



Процесс строительства первого в своем роде (first-of-a-kind) канадского реактора уже начался – Эстония не будет первой, кто построит новый реактор BWRX-300. В то же время одна из крупнейших европейских энергетических компаний, PKN Orlen, объявила, что хочет построить в Польше 74 малых модульных реактора, и по крайней мере некоторые из них будут BWRX-300. „Выбор BWRX-300 польскими, шведскими и другими европейскими компаниями дает уверенность в том, что компетенция и цепочка поставок выбранной технологии будут достаточными в Европе“, – прокомментировал Калев Каллеметс.



Помимо GE Hitachi, еще двумя поставщиками технологий, вышедшими в финальный раунд отбора технологий Fermi Energia, были британская компания Rolls-Royce и американская компания NuScale.



„В мире разрабатываются десятки новых малых модульных реакторов, и каждый из них чем-то отличается от других. Некоторые разработчики экспериментируют с более экзотическими технологиями, которым потребуется много времени, чтобы достичь рыночной зрелости, в то время как другие используют проверенные и испытанные решения, которые работают и безопасны. Эстония не может быть слишком смелым экспериментатором со своей первой атомной электростанцией. Это устанавливает ряд практических ограничений при выборе технологии. После тщательного рассмотрения выбор пал на GE Hitachi“, – объясняет Марти Ельцов, директор по технологиям компании Fermi Energia.



Для возведения атомной электростанции в Эстонии необходимо соответствующее решение на уровне парламента. После разрешения на использование атомной энергии в Эстонии будет инициирована процедура специального государственного планирования для поиска подходящего места для станции и разработка законодательства по атомной энергии. „Мы проанализировали всю предстоящую работу и считаем реалистичным начать производство надежной, чистой и доступной ядерной энергии в Эстонии к Рождеству 2031 года, что также должно отвечать интересам общества и климатическим целям страны. Понятно, что эта цель требует серьезных усилий как со стороны государства, так и со стороны Fermi Energia“, – добавил Каллеметс.