В новом году существенно вырастет земельный налог. Читайте, как это повлияет на дачников и владельцев домов

Например, у Александра земля в одном из садовых товариществ Ида-Вирумаа, которая до конца этого года оценивается в 300 евро (еще со времен старого оценивания в 2001 году), с 2024 года будет стоить 4590 евро! Муниципалитеты потирают руки в предвкушении, поскольку именно они по сути получатели налоговых отчислений от собственников земли на территории самоуправления. И долгие годы эти налоги оставались мизерными, невзирая на постоянно растущую ценность земель.