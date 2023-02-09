09.02.2023, 09:00
В новом году существенно вырастет земельный налог. Читайте, как это повлияет на дачников и владельцев домов(29)
Проверьте стоимость своей земли и узнайте, насколько возрастет налог
ФОТО: | Delfi Meedia
„Ничего себе, земля на моем участке теперь стоит почти 5000 евро!“ - делится восторгом дачник Александр из Ида-Вирумаа. А все потому, что после очень долгого перерыва Земельный департамент в 2022 году завершил очередное оценивание земель, в результате чего их стоимость сильно возросла.
Например, у Александра земля в одном из садовых товариществ Ида-Вирумаа, которая до конца этого года оценивается в 300 евро (еще со времен старого оценивания в 2001 году), с 2024 года будет стоить 4590 евро! Муниципалитеты потирают руки в предвкушении, поскольку именно они по сути получатели налоговых отчислений от собственников земли на территории самоуправления. И долгие годы эти налоги оставались мизерными, невзирая на постоянно растущую ценность земель.