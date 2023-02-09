09.02.2023, 08:00
Скандал не утихает: строительство принадлежавшего дочери Велло Кунмана дома продолжается
ФОТО: | Delfi Meedia
Скандально известный участок земли, принадлежавший дочери бизнесмена Велло Кунмана, снова сменил владельца, пишет Eesti Ekspress.
Программа „Pealtnägija“ («Очевидец“) на ETV в 2015 году рассказала, что семья Кунман незаконно снесла представляющее культурно-историческую ценность здание на улице Сихи в столичном районе Нымме и построила на его месте особняк. Соседям это не понравилось. Кунман соврал им, и они обратились за помощью к мэрии города.