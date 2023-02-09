Экономика
09.02.2023, 08:00

Скандал не утихает: строительство принадлежавшего дочери Велло Кунмана дома продолжается

 
Строительство дома, некогда принадлежавшего дочери Кунмана, идет полным ходом.
Строительство дома, некогда принадлежавшего дочери Кунмана, идет полным ходом.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Скандально известный участок земли, принадлежавший дочери бизнесмена Велло Кунмана, снова сменил владельца, пишет Eesti Ekspress.

Программа „Pealtnägija“ («Очевидец“) на ETV в 2015 году рассказала, что семья Кунман незаконно снесла представляющее культурно-историческую ценность здание на улице Сихи в столичном районе Нымме и построила на его месте особняк. Соседям это не понравилось. Кунман соврал им, и они обратились за помощью к мэрии города.

Интрига усилилась, когда выяснилось, что строительство дома было связано с коррупционным делом Эдгара Сависаара.

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