Скандал не утихает: строительство принадлежавшего дочери Велло Кунмана дома продолжается

Программа „Pealtnägija“ («Очевидец“) на ETV в 2015 году рассказала, что семья Кунман незаконно снесла представляющее культурно-историческую ценность здание на улице Сихи в столичном районе Нымме и построила на его месте особняк. Соседям это не понравилось. Кунман соврал им, и они обратились за помощью к мэрии города.