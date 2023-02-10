Взрыв на рынке труда. В двух областях претендентов на одну вакансию значительно больше, чем раньше(6)
По данным сервисов по подбору персонала, на рынке труда IT-специалисты активно ищут работу, и им есть из чего выбирать, пишет издание Delfi Ärileht.
Как сказала Грете Адлер, руководитель отдела рекрутинга портала поиска работы CVKeskus.ee, сейчас самое подходящее за последние пять лет время для того, чтобы подобрать команду IT-специалистов. Во второй половине 2022 года специалисты, работающие в сфере информационных технологий, стали значительно активнее заявлять о себе на рынке труда, и эта тенденция набирает обороты. По словам Адлер, если в предыдущие три года на вакансии в IT-секторе претендовали в среднем 20–25 человек, то за последний месяц этого года в конкурсе на одно свободное место в секторе инфотехнологий участвовали 42 кандидата, то есть почти в два раза больше.