Экономика
10.02.2023, 10:45

Взрыв на рынке труда. В двух областях претендентов на одну вакансию значительно больше, чем раньше

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Кейши Маргус из фирмы Elisa отвечает за то, чтобы все вакансии в IT-сфере были заполнены. Несмотря на прошедшие в некоторых предприятия сокращения, найти айтишников по-прежнему нелегко.
Кейши Маргус из фирмы Elisa отвечает за то, чтобы все вакансии в IT-сфере были заполнены. Несмотря на прошедшие в некоторых предприятия сокращения, найти айтишников по-прежнему нелегко.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

По данным сервисов по подбору персонала, на рынке труда IT-специалисты активно ищут работу, и им есть из чего выбирать, пишет издание Delfi Ärileht.

Как сказала Грете Адлер, руководитель отдела рекрутинга портала поиска работы CVKeskus.ee, сейчас самое подходящее за последние пять лет время для того, чтобы подобрать команду IT-специалистов. Во второй половине 2022 года специалисты, работающие в сфере информационных технологий, стали значительно активнее заявлять о себе на рынке труда, и эта тенденция набирает обороты. По словам Адлер, если в предыдущие три года на вакансии в IT-секторе претендовали в среднем 20–25 человек, то за последний месяц этого года в конкурсе на одно свободное место в секторе инфотехнологий участвовали 42 кандидата, то есть почти в два раза больше.

Карла Одер, менеджер по маркетингу портала CV-Online, конкурента CVKeskus.ee, просмотрев данные платформы, подтвердила, что по сравнению с ноябрем и декабрем 2022 года в январе 2023 года количество соискателей увеличилось на 85%. „Это свидетельствует о том, что IT-специалисты присматриваются к рынку“, - сказала она. Как считает Карла Одер, это обстоятельство положительно повлияет на испытывающий дефицит кадров сектор и будет способствовать улучшению ситуации. Правда, если взглянуть на цифры за весь год, то на вакансии в секторе инфотехнологий было много соискателей и в другие месяцы, когда люди заняты активными поисками работы: в феврале, сентябре, октябре. Делать выводы пока рано, прояснить ситуацию помогут данные за первый квартал.

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