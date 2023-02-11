Новости Эстонии
11.02.2023, 10:27

Разбираемся в нюансах: в каких случаях вам не будет возврата за садик и кружки по интересам при подаче декларации о доходах

 
Читайте, кто имеет право на возврат!
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Считанные дни остались до начала подачи налоговых деклараций за прошлый год. В нетерпении люди пытаются подсчитать сумму подлежащего возврату подоходного налога. Сделать это возможно, учитывая целый ряд нюансов. Что волнует родителей детей, которые посещают детский ад и различные кружки? Как учесть затраты на обучение взрослых?

„У меня не было дохода, я мама с детьми, не работала, я плачу за садик, за кружки, сколько мне выплатят? - вопросы похожего содержания каждый год в начале февраля задают в соцсетях.

Важно понимать, что вам возвращают именно переплаченный подоходный налог! Это не какое-то возмещение со стороны государства за то, что вы оплатили учебу детей или свое переобучение, это возможность вычесть из своих доходов, полученных за 2022 год, расходы на обучение.

Поэтому, давайте рассмотрим, какие условия должны быть выполнены, чтобы получить возврат подоходного налога с учетом затрат на обучение, кружки или детский сад.

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