Разбираемся в нюансах: в каких случаях вам не будет возврата за садик и кружки по интересам при подаче декларации о доходах

„У меня не было дохода, я мама с детьми, не работала, я плачу за садик, за кружки, сколько мне выплатят? - вопросы похожего содержания каждый год в начале февраля задают в соцсетях.

Важно понимать, что вам возвращают именно переплаченный подоходный налог! Это не какое-то возмещение со стороны государства за то, что вы оплатили учебу детей или свое переобучение, это возможность вычесть из своих доходов, полученных за 2022 год, расходы на обучение.

Поэтому, давайте рассмотрим, какие условия должны быть выполнены, чтобы получить возврат подоходного налога с учетом затрат на обучение, кружки или детский сад.