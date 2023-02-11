Разбираемся в нюансах: в каких случаях вам не будет возврата за садик и кружки по интересам при подаче декларации о доходах
Считанные дни остались до начала подачи налоговых деклараций за прошлый год. В нетерпении люди пытаются подсчитать сумму подлежащего возврату подоходного налога. Сделать это возможно, учитывая целый ряд нюансов. Что волнует родителей детей, которые посещают детский ад и различные кружки? Как учесть затраты на обучение взрослых?
„У меня не было дохода, я мама с детьми, не работала, я плачу за садик, за кружки, сколько мне выплатят? - вопросы похожего содержания каждый год в начале февраля задают в соцсетях.
Важно понимать, что вам возвращают именно переплаченный подоходный налог! Это не какое-то возмещение со стороны государства за то, что вы оплатили учебу детей или свое переобучение, это возможность вычесть из своих доходов, полученных за 2022 год, расходы на обучение.